Αίγιο: Τετράδα ανηλίκων από νωρίς… στην παραβατικότητα – «Μπούκαραν» σε παντοπωλείο

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά ανήλικης παραβατικότητας στην περιοχή της Αχαΐας. Αυτή τη φορά στο Αίγιο τέσσερις ανήλικοι διέρρηξαν ένα παντοπωλείο που είχαν βάλει στο «μάτι».

Η Αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει στη σύλληψη ενός 16χρονου και ενός 17χρονου, ενώ αναζητούνται ακόμη ως συνεργοί τους δύο ακόμη ανήλικοι. Σημειώνεται ότι συνελήφθησαν επίσης και οι γονείς των δύο πρώτων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, η τετράδα των ανηλίκων σήμερα τα ξημερώματα, διέρρηξαν το παντοπωλείο από το οποίο αφαίρεσαν 600 ευρώ καθώς 50 πακέτα τσιγάρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μία ημέρα πριν είχαν αποπειραθεί να διαρρήξουν ξανά τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν πακέτα τσιγάρων και δύο κουκούλες προσώπου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε από την Ασφάλεια Αιγίου, δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών από κοινού τετελεσμένες και σε απόπειρα και αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα .

