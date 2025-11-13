Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από δομή φιλοξενίας στον Άγιο Παντελεήμονα

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από δομή φιλοξενίας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα της Αθήνας, το απόγευμα της Παρασκευής (7/11).

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 07/11/2025, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην

περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα της Αθήνας η Σούκρι (ον.) Χουσσεΐν (επ.), 16 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 13/11/2025, για την εξαφάνιση και

προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται

να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

