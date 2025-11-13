Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από δομή φιλοξενίας στον Άγιο Παντελεήμονα
Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από δομή φιλοξενίας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα της Αθήνας, το απόγευμα της Παρασκευής (7/11).
Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
Στις 07/11/2025, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην
περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα της Αθήνας η Σούκρι (ον.) Χουσσεΐν (επ.), 16 ετών.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 13/11/2025, για την εξαφάνιση και
προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται
να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:37 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Θα μεταδίδεται στη Βόρεια Κορέα με αυστηρούς περιορισμούς!
20:37 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία: Χάθηκε επικοινωνία με τουρκικό αεροσκάφος
20:21 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
«Συναγερμός» αστρονόμων για ασυνήθιστο μετεωρολογικό φαινόμενο το 2026
06:37 ∙ WHAT THE FACT