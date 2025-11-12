Χαμόγελο του Παιδιού: Συναγερμός στον Κολωνό για την εξαφάνιση 17χρονης

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση 17χρονης από χώρο φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας.

Η νεαρή Μαρία Ιουλία Σ. εξαφανίστηκε στις 9/11/25, βραδινές ώρες. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 12/11/2025, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρία Ιουλία Σ. έχει ύψος 1,68 μ., ζυγίζει περίπου 60 κιλά, έχει κοντά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι βερμούδα και γκρι μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

