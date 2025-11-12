Κως: Ποινές κάθειρξης 1.892 ετών και πρόστιμο 19,5 εκατομμυρίων ευρώ για διακινητές μεταναστών

Οι 4 διακινητές από Λίβανο και Συρία είχαν εντοπιστεί να μεταφέρουν με πλοίο 377 μετανάστες

Συνολική ποινή κάθειρξης 1.892 χρόνων και έξι μηνών και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 19 εκατομμυρίων 500 χιλιάδων ευρώ, επιβλήθηκε από το Τριμελές Εφετείο Β' Βαθμού Δωδεκανήσου, σε κάθε έναν από τους τέσσερις αλλοδαπούς από το Λίβανο και τη Συρία, διακινητές, για τη μεταφορά 377 μεταναστών που είχαν εντοπιστεί σε πλοίο και είχαν μεταφερθεί στην Κω.

Το περιστατικό είχε συμβεί στις 29 Οκτωβρίου 2021 και τότε είχαν συλληφθεί ως διακινητές πέντε άτομα συνολικά, τρεις εκ των οποίων λιβανικής καταγωγής και οι άλλοι δύο από τη Συρία.

Στις 6 Απριλίου, οι πέντε άνδρες μέλη του πληρώματος δικάστηκαν και καταδικάστηκαν από το Τριμελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου ως εμπλεκόμενοι σε εγκληματική οργάνωση, η οποία μετέφερε από τα γειτονικά παράλια στην Κω τους συνολικά 377 παράνομους μετανάστες.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 52χρονο από το Λίβανο, ο οποίος φέρεται ως ο κυβερνήτης σκάφους που γίνονταν οι μεταφορές, και του επέβαλλε συνολική ποινή κάθειρξης 381 ετών και 6 μηνών (εκτιτέα τα 20 έτη) και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 386.500 ευρώ, με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη (δηλαδή καταδικάστηκε σε κάθειρξη 5 ετών και χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε μεταφερόμενο, και ένα έτος φυλάκιση και 1.500 ευρώ για παράνομη είσοδο στη χώρα).

Επίσης, ένοχοι με την ίδια απόφαση κρίθηκαν ο 36χρονος και ο 30χρονος από το Λίβανο, καθώς και δύο 31χρονοι από τη Συρία, στους οποίους επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 381 ετών και 6 μηνών (εκτιτέα τα 8 έτη) για τον καθένα, με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη (δηλαδή καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 5 ετών για κάθε μεταφερόμενο, και ένα έτος φυλάκιση και 1.500 ευρώ για παράνομη είσοδο στη χώρα).

Κατά των παραπάνω αποφάσεων, οι καταδικασθέντες άσκησαν εφέσεις, όμως έφεση άσκησε και ο Εισαγγελέας Εφετών Δωδεκανήσου, θεωρώντας πως οι ποινές που τους είχαν επιβληθεί πρωτόδικα δεν ήταν αυτές που έπρεπε.

Την Δευτέρα (10/11), οι εφέσεις εκδικάστηκαν από το Τριμελές Εφετείο Β' Βαθμού Δωδεκανήσου και έγιναν δεκτές όλες οι εισαγγελικές εφέσεις, πλην αυτής του 31χρονου από τη Συρία, η οποία κρίθηκε απαράδεκτη λόγω έλλειψης νομίμου κλητεύσεως.

Το δικαστήριο, εκδικάζοντας λοιπόν εξ αρχής την υπόθεση για τους λοιπούς τέσσερις κατηγορούμενους, επέβαλε στον καθένα συνολική ποινή κάθειρξης 1.892 χρόνων και έξι μηνών (εκτιτέα τα 20 έτη) και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 19 εκατομμυρίων 500 χιλιάδων ευρώ.

Το πλοίο που επέβαιναν οι πέντε κατηγορούμενοι και οι 377 μεταφερόμενοι, είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από τη Σμύρνη της Τουρκίας με προορισμό την Ιταλία. Όμως, στις 29 Οκτωβρίου 2021, εντοπίστηκε ανοικτά της Κρήτης και με κατεύθυνση προς Κάρπαθο. Οι Λιμενικές αρχές μετέφεραν το πλοίο στην Κω, αποβιβάστηκαν οι 377 αλλοδαποί και συνελήφθησαν οι πέντε διακινητές, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη.

