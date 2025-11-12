Χαλάνδρι: Καταδικάστηκε η εικαστικός που είχε στήσει ενέδρα και τραυμάτισε δύο άτομα

Η 54χρονη εικαστικός καταδικάστηκε για τη συμμετοχή της σε ενέδρα που συνέβη στο Χαλάνδρι, με αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς σε δύο άτομα. Η απόφαση του δικαστηρίου προκάλεσε αίσθηση στην τοπική κοινωνία και εγείρει ερωτήματα για τα κίνητρα πίσω από την εγκληματική ενέργεια.

Η ποινή που της επιβλήθηκε είναι αυστηρή, με τον δικαστή να τονίζει τη σοβαρότητα της πράξης. Οι Aρχές ερευνούν περαιτέρω στοιχεία που συνδέονται με την υπόθεση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που οδήγησαν στην ενέδρα.

Η 54χρονη είναι σε απεργία πείνας από 31 Οκτωβρίου.

«Πήγα με χαρά να δω το παιδί μου και μου την έστησε. Το όπλο ήταν αυτών. Το παιδί μου θέλω να δω. Θα συνεχίσω μέχρι το τέλος την απεργία πείνας», ανέφερε η 54χρονη γυναίκα στην τηλεόραση του Αlpha.