Εκκενώθηκε συρμός του μετρό στο Μοναστηράκι λόγω καπνών
Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, στο σημείο αναπτύχθηκε έντονη μυρωδιά, με αποτέλεσμα το τρένο να εκκενωθεί προληπτικά
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στο σταθμό του μετρό στο Μοναστηράκι, όταν συρμός άρχισε να βγάζει καπνούς.
Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΣΤΑΣΥ, υπήρξε έντονη μυρωδιά μετά από φρενάρισμα και το τρένο εκκενώθηκε, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:31 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εκκενώθηκε συρμός του μετρό στο Μοναστηράκι λόγω καπνών
19:29 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Περιστέρι: Πρόκριση με εμφατική «100άρα» στο FIBA Europe Cup
17:45 ∙ LIFESTYLE
«Καταπέλτης» ο Κώστας Τσουρός για Λιάγκα και Λεμπιδάκη – Τι συμβαίνει
09:26 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα
06:37 ∙ WHAT THE FACT
Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS
08:34 ∙ WHAT THE FACT