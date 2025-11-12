Εκκενώθηκε συρμός του μετρό στο Μοναστηράκι λόγω καπνών

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στο σταθμό του μετρό στο Μοναστηράκι, όταν συρμός άρχισε να βγάζει καπνούς.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΣΤΑΣΥ, υπήρξε έντονη μυρωδιά μετά από φρενάρισμα και το τρένο εκκενώθηκε, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.