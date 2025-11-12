Θεσσαλία: Συναγερμός για εξαφάνιση 75χρονου– Έφυγε να πάει στα κτήματά του και έκτοτε αγνοείται

Ώρες αγωνίας βιώνει η οικογένεια ενός 75χρονου από τη Δράκεια Θεσσαλίας, ο οποίος έφυγε το μεσημέρι από το σπίτι του για να πάει στα κτήματά του και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, ο 75χρονος φέρεται να αποχώρησε από το σπίτι του με το ΙΧ περίπου στις 13:30 το μεσημέρι. Ο άνδρας μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει στις τηλεφωνικές κλήσεις της οικογένειάς του που ανησυχεί ότι έχει συμβεί κάτι κακό.

Η εξαφάνιση του 75χρονου είχε ως αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν εθελοντές, αστυνομία αλλά και κάτοικοι του χωριού, που ενδιαφέρθηκαν να βοηθήσουν στις έρευνες.

Η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας, όπως ενημέρωσε, ο αντιπρόεδρος Βασίλης Ηλιόπουλος, συμμετέχει με έξι εθελοντές και δύο οχήματα, δυστυχώς δίχως αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Οι εθελοντές επισκέφτηκαν όλα τα χωράφια της οικογένειας και τις γύρω περιοχές αλλά δεν βρήκαν ούτε εκείνον ούτε το αυτοκίνητό του. Οι έρευνες συνεχίζοντας σε περιοχές μέσα σε χωματόδρομους.

Διαβάστε επίσης