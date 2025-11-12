Αχαΐα: Ελεύθερος ο 25χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια του 3,5 ετών νήπιου

Οι γονείς του νηπίου δεν έχουν ζητήσει την ποινική δίωξη του άνδρα για τον θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού τους

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

Αχαΐα: Ελεύθερος ο 25χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια του 3,5 ετών νήπιου

Το σημείο που έχασε τη ζωή του ο 3χρονος Ανδρέας 

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ελεύθερος, με εντολή του εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, αφέθηκε ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια μετά το θάνατο του 3,5 ετών παιδιού, που κατέληξε το βράδυ της Τρίτης στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της πόλης.

Ο 25χρονος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «'Αγιος Ανδρέας» μετά τον τραυματισμό του, όταν έπεσε μαζί με το ηλικίας 3,5 ετών νήπιο από μαντρότοιχο ύψους περίπου δύο μέτρων, στην κοινότητα Αγίου Νικολάου Σπάτων της Δυτικής Αχαΐας.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι γονείς του νηπίου δεν έχουν ζητήσει την ποινική δίωξη του άνδρα για τον θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού τους.

Στο μεταξύ, αύριο Πέμπτη, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για το 3,5 ετών νήπιο στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην κοινότητα Αγίου Νικολάου Σπάτων.

Αχαΐα: Τι δήλωσε στην κατάθεσή του ο 25χρονος για το δυστύχημα

Τα όσα τραγικά εκτυλίχθηκαν κατά τις τελευταίες στιγμές του αδικοχαμένου 3χρονου Ανδρέα στη Δυτική Αχαΐα προσπάθησε να ανακαλέσει και να περιγράψει ο 25χρονος συλληφθέντας στη κατάθεσή του.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει, ο ίδιος είχε παραλάβει το παιδί από τους παππούδες του και την ώρα που το κρατούσε στα χέρια του έπεσε από την μάντρα με αποτέλεσμα και οι δύο να βρεθούν στο έδαφος.

Αχαϊα

Το σημείο που έχασε τη ζωή του ο 3χρονος Ανδρέας

Eurokinissi

Το δυστύχημα διαδραματίστηκε λίγο πριν τις 16:00 το πρωί της Τρίτης 11 Νοεμβρίου 2025 στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων στη δυτική Αχαΐα. Ο 25χρονος που ήταν και συγγενής του ανήλικου συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια καθώς το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του παρά τον αγώνα που έδωσαν οι γιατροί για να το κρατήσουν στη ζωή.

Στην κατάθεσή του τόνισε επίσης πως παρέλαβε το παιδί καθώς οι γονείς του καθώς οι γονείς του εργάζονταν σε χωράφι. Ενώ περπατούσε στην άκρη του δρόμου, έχοντας στην αγκαλιά του τον μικρό, έπεσε από τη μάντρα και χτύπησαν και οι 2 στο έδαφος. Η αιτία της πτώσης παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη. «Τον κρατούσα αγκαλιά και πέσαμε μαζί», είπε χαρακτηριστικά.

Αχαϊα

Το σημείο που έχασε τη ζωή του ο 3χρονος Ανδρέας

Eurokinissi

Οι παππούδες μετέφεραν τον 3χρονο στο χωριό Καραίικα Δυτικής Αχαΐας όπου εκεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Οι γιατροί όμως διαπίστωσαν τη σοβαρότητα των τραυμάτων του και έτσι αποφασίστηκε η διακομιδή του στο «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων, όπως αναφέρει το tempo24.gr.

Οι γιατροί πάλευαν 40 λεπτά να τον επαναφέρουν. Το παιδί έφυγε από τη ζωή σχεδόν 3.5 ώρες μετά, από ανακοπή καρδιάς.

Λόγω των τραυμάτων που υπέστη και ο 25χρονος, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» και συνελήφθη. Οι γονείς του 3χρονου φέρονται να μην έχουν ζητήσει την ποινική δίωξή του.

Η κηδεία του 3χρονου Ανδρέα θα τελεστεί την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπάτων Αχαΐας.

Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

Οι αστυνομικές αρχές της Πάτρας συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες το τρίχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του, σε ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη. Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει δύο εκδοχές για τον θάνατο του παιδιού, ενώ έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε βάρος του 25χρονου θείου του, που ήταν μαζί του τη στιγμή του ατυχήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η μία εκδοχή που τέθηκε υπό διερεύνηση αναφέρει ότι το παιδί έπεσε από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων, ενώ βρισκόταν με τον συγγενή του. Η δεύτερη, που επίσης περιλαμβάνεται στις αρχικές καταθέσεις, κάνει λόγο για ατύχημα με μηχανάκι που προσέκρουσε σε μαντρότοιχο, με αποτέλεσμα το παιδί να εκσφενδονιστεί και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Αχαϊα

Το σημείο που έχασε τη ζωή του ο 3χρονος Ανδρέας

Eurokinissi

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών εξετάζουν μαρτυρίες και στοιχεία από το σημείο του συμβάντος, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ποιο από τα δύο σενάρια ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται το ακριβές σημείο πτώσης, η τροχιά της πρόσκρουσης και η θέση του θείου τη στιγμή του ατυχήματος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα εργοστάσιο παραγωγής αστεριών ανακαλύφθηκε στο πρώιμο Σύμπαν

23:36LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Μιλά ανοιχτά για τη μάχη της με το άγχος - «Το βιώνω για πρώτη φορά στη ζωή μου»

23:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνελήφθη ο Akon επειδή οδηγούσε ενώ είχε λήξει η άδεια οδήγησής του

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Συναγερμός για εξαφάνιση 75χρονου– Έφυγε να πάει στα κτήματά του και έκτοτε αγνοείται

23:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις 95-78: Το σοκ με τον Έβανς «πάγωσε» τα χαμόγελα (βίντεο)

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Να αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του για τα «εγκλήματα τιμής»

22:51LIFESTYLE

Αίθρα Λυκουρέζου: Ο απολογισμός για τα 47α γενέθλιά της - «Με αφορά ο δρόμος της ψυχής»

22:48ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΟΚ με Έβανς: Τραυματίστηκε, αποχώρησε υποβασταζόμενος και πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις

22:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο νικητής στις επόμενες εκλογές» - Τι είπε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: «Τον απειλούσαν για 250 ευρώ» - Τι καταγγέλλει  ο πατέρας του 15χρονου που δέχτηκε επίθεση από κουκουλοφόρους

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Ελεύθερος ο 25χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια του 3,5 ετών νήπιου

22:15TRAVEL

Σε αυτό το χωριό της Βρετανίας θα νιώσεις τη «μαγεία» του Χάρι Πότερ

22:07ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Η δημοσιοποίηση των email του Έπσταϊν αποτελεί «πλαστή αφήγηση» για τον πρόεδρο των ΗΠΑ - «Παγίδα που έστησαν οι Δημοκρατικοί», λέει ο Τραμπ

22:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέμπη: «Φεύγουν» κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο, Αγοραστό κι 6 ακόμη

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Το «μαύρο κουτί» του μοιραίου C-130 θα αποκαλύψει τα αίτια της τραγωδίας;

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Κύθνος: Έρευνες για τον εντοπισμό κυβερνήτη ιστιοφόρου που εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο

21:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κόλπος του Ρεύματος κοντά στην κατάρρευση - Επιστήμονες προειδοποιούν για νέα εποχή παγετώνων

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Η Amazon κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τις «κούκλες του σεξ» που μοιάζουν με παιδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Σύλληψη 23χρονου για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Πυκνό μυστήριο με τον θάνατο του 27χρονου - Σκότωσαν λάθος άνθρωπο; Το όνομά του είναι ίδιο με το όνομα ατόμου με σοβαρή ποινική δραστηριότητα

17:45LIFESTYLE

«Καταπέλτης» ο Κώστας Τσουρός για Λιάγκα και Λεμπιδάκη – Τι συμβαίνει

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Ανατροπή στην υπόθεση του θανατηφόρου ξυλοδαρμού - Έφεση από τον εισαγγελέα

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Νεαρός κατάπιε αμάσητο μπέργκερ - «Θα σωθεί με ένα θαύμα», λέει ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνελήφθη ο Akon επειδή οδηγούσε ενώ είχε λήξει η άδεια οδήγησής του

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

21:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Ρομά εισέβαλλαν στο σπίτι 24χρονου, τον χτύπησαν και τον έβαλαν σε ΙΧ

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: «Τον απειλούσαν για 250 ευρώ» - Τι καταγγέλλει  ο πατέρας του 15χρονου που δέχτηκε επίθεση από κουκουλοφόρους

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Καταδικάστηκε η εικαστικός που είχε στήσει ενέδρα και τραυμάτισε δύο άτομα

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές έως 14 Νοεμβρίου - Νέα ημερομηνία για το επίδομα 250 ευρώ

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κόλπος του Ρεύματος κοντά στην κατάρρευση - Επιστήμονες προειδοποιούν για νέα εποχή παγετώνων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ