Αχαΐα: Ελεύθερος ο 25χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια του 3,5 ετών νήπιου

Ελεύθερος, με εντολή του εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, αφέθηκε ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια μετά το θάνατο του 3,5 ετών παιδιού, που κατέληξε το βράδυ της Τρίτης στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της πόλης.

Ο 25χρονος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «'Αγιος Ανδρέας» μετά τον τραυματισμό του, όταν έπεσε μαζί με το ηλικίας 3,5 ετών νήπιο από μαντρότοιχο ύψους περίπου δύο μέτρων, στην κοινότητα Αγίου Νικολάου Σπάτων της Δυτικής Αχαΐας.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι γονείς του νηπίου δεν έχουν ζητήσει την ποινική δίωξη του άνδρα για τον θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού τους.

Στο μεταξύ, αύριο Πέμπτη, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για το 3,5 ετών νήπιο στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην κοινότητα Αγίου Νικολάου Σπάτων.

Αχαΐα: Τι δήλωσε στην κατάθεσή του ο 25χρονος για το δυστύχημα

Τα όσα τραγικά εκτυλίχθηκαν κατά τις τελευταίες στιγμές του αδικοχαμένου 3χρονου Ανδρέα στη Δυτική Αχαΐα προσπάθησε να ανακαλέσει και να περιγράψει ο 25χρονος συλληφθέντας στη κατάθεσή του.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει, ο ίδιος είχε παραλάβει το παιδί από τους παππούδες του και την ώρα που το κρατούσε στα χέρια του έπεσε από την μάντρα με αποτέλεσμα και οι δύο να βρεθούν στο έδαφος.

Το δυστύχημα διαδραματίστηκε λίγο πριν τις 16:00 το πρωί της Τρίτης 11 Νοεμβρίου 2025 στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων στη δυτική Αχαΐα. Ο 25χρονος που ήταν και συγγενής του ανήλικου συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια καθώς το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του παρά τον αγώνα που έδωσαν οι γιατροί για να το κρατήσουν στη ζωή.

Στην κατάθεσή του τόνισε επίσης πως παρέλαβε το παιδί καθώς οι γονείς του καθώς οι γονείς του εργάζονταν σε χωράφι. Ενώ περπατούσε στην άκρη του δρόμου, έχοντας στην αγκαλιά του τον μικρό, έπεσε από τη μάντρα και χτύπησαν και οι 2 στο έδαφος. Η αιτία της πτώσης παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη. «Τον κρατούσα αγκαλιά και πέσαμε μαζί», είπε χαρακτηριστικά.

Οι παππούδες μετέφεραν τον 3χρονο στο χωριό Καραίικα Δυτικής Αχαΐας όπου εκεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Οι γιατροί όμως διαπίστωσαν τη σοβαρότητα των τραυμάτων του και έτσι αποφασίστηκε η διακομιδή του στο «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων, όπως αναφέρει το tempo24.gr.

Οι γιατροί πάλευαν 40 λεπτά να τον επαναφέρουν. Το παιδί έφυγε από τη ζωή σχεδόν 3.5 ώρες μετά, από ανακοπή καρδιάς.

Λόγω των τραυμάτων που υπέστη και ο 25χρονος, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» και συνελήφθη. Οι γονείς του 3χρονου φέρονται να μην έχουν ζητήσει την ποινική δίωξή του.

Η κηδεία του 3χρονου Ανδρέα θα τελεστεί την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπάτων Αχαΐας.

Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

Οι αστυνομικές αρχές της Πάτρας συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες το τρίχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του, σε ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη. Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει δύο εκδοχές για τον θάνατο του παιδιού, ενώ έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε βάρος του 25χρονου θείου του, που ήταν μαζί του τη στιγμή του ατυχήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η μία εκδοχή που τέθηκε υπό διερεύνηση αναφέρει ότι το παιδί έπεσε από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων, ενώ βρισκόταν με τον συγγενή του. Η δεύτερη, που επίσης περιλαμβάνεται στις αρχικές καταθέσεις, κάνει λόγο για ατύχημα με μηχανάκι που προσέκρουσε σε μαντρότοιχο, με αποτέλεσμα το παιδί να εκσφενδονιστεί και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών εξετάζουν μαρτυρίες και στοιχεία από το σημείο του συμβάντος, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ποιο από τα δύο σενάρια ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται το ακριβές σημείο πτώσης, η τροχιά της πρόσκρουσης και η θέση του θείου τη στιγμή του ατυχήματος.

