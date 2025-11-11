Έτσι συνέβη η τραγωδία στην Αχαΐα: Ο 3χρονος έπεσε αγκαλιά με έναν 25χρονο από την μάντρα

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της ασύλληπτης τραγωδίας που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (11/11) στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων στην δυτική Αχαΐα όπου ένα 3χρονο αγοράκι βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας από μία μάντρα ύψους περίπου 2 μέτρων.

Σϋμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το 3χρονο αγοράκι έπαιζε με έναν 25χρονο συγγενή της οικογένειας ο οποίος είχε την εποπτεία του όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο έπεσαν μαζί από την μάντρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Καραμανδάνειο όπου και κατέληξε.

Οι γιατροί όταν το αγοράκι έφτασε στο νοσοκομείο προχώρησαν σε άμεση διασωλήνωση, όμως το αγοράκι υπέστη ανακοπή. Οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ για τουλάχιστον 40 λεπτά, δίχως όμως αποτέλεσμα.

Συνελήφθη 25χρονος για το δυστύχημα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από την πτώση τραυματίστηκε και ο 25χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας». Σημειώνεται ότι ο 25χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς ενώ σε βάρος σχηματίσθηκε και δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η τραγική κατάληξη της πτώσης έχει βυθίσει στη θλίψη την οικογένεια του τρίχρονου που ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν τι έχει συμβεί, η οποία την ώρα του δυστυχήματος βρισκόταν σε χωράφι για αγροτικές εργασίες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, tempo24.news

