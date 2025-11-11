Αχαΐα: Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα 3χρονος που έπεσε από μάντρα
Το αγοράκι τραυματίστηκε καθώς έπαιζε
Με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (11/11) στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών 3χρονο αγόρι που έπεσε από μάντρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 το παιδάκι τραυματίστηκε την ώρα που έπαιζε.
Άμεσα στήθηκε επιχείρηση μεταφοράς του στο Καραμανδάνειο, ενώ έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.
