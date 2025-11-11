Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρό το 3χρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίσσονται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, καθώς νωρίτερα, το βράδυ της Τρίτης (11/11) υπέκυψε στα τραύματά του το 3χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από μάντρα ύψους δύο μέτρων, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα.

Όπως αναφέρει το tempo24, άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τη μεταφορά του αγοριού στο Καραμανδάνειο και παρά τη μεγάλη μάχη των γιατρών, το παιδάκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Την ώρα του δυστυχήματος το παιδάκι ήταν με τον θείο του, ενώ οι γονείς βρισκόταν σε χωράφι.

Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες της τραγωδίας.

Διαβάστε επίσης