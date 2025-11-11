Νέα τραγωδία συγκλονίζει τη Λάρισα: Νεκρός 26χρονος φοιτητής

Μία νέα τραγωδία συγκλονίζει τη Λάρισα, καθώς μετά το τραγικό νέο με το θάνατο της 18χρονης φοιτήτριας που βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στην Αλεξανδρούπολη, μία ακόμη σοκαριστική είδηση έρχεται να σκορπίσει τη θλίψη στην πόλη.

Ένας 26χρονος, φοιτητής και γιος γνωστού Λαρισαίου βρέθηκε νεκρός πριν από λίγες ημέρες μετά από πτώση από πεζογέφυρα στη λεωφόρο Συγγρού.

Πρόκειται για τον 26χρονο Αχιλλέα Σουλτσιώτη, η κηδεία του οποίου θα τελεστεί την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Ο 26χρονος φοιτητής που βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από πεζογέφυρα στη Συγγρού onlarissa.gr

Η αστυνομία αναζητά βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να πέσει «φως» στην υπόθεση. Ο άτυχος νεαρός αν και μεταφέρθηκε έγκαιρα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, οι γιατροί απλώς διέγνωσαν το θάνατό του.

Ο Λαρισαίος φοιτητής σε λίγες ημέρες θα ορκιζόταν για να λάβει το πτυχίο του από την σχολή στην οποία φοιτούσε, στο Πανεπιστήμιο.

Την υπόθεση ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

Με πληροφορίες από onlarissa.gr

Διαβάστε επίσης