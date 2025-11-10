Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

Θλίψη έχει προκαλέσει στην Αλεξανδρούπολη η είδηση του θανάτου μιας 18χρονης φοιτήτριας Μοριακής Βιολογίας, η οποία βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι της Δευτέρας (10/11) μέσα στο διαμέρισμα που νοίκιαζε.

Όπως αναφέρει το e-evros.gr, η μητέρα της φοιτήτριας είχε αρκετές ημέρες να επικοινωνήσει μαζί της καθώς η κόρη της δεν απαντούσε στα επανειλημμένα τηλεφωνήματά της.

Η μητέρα ειδοποίησε την Αστυνομία άνδρες της οποίας μετέβησαν στο σημείο. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα, εντόπισαν τη φοιτήτρια χωρίς τις αισθήσεις της.

Οι πρώτες ενδείξεις δεν δείχνουν σημάδια εγκληματικής ενέργειας, ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη κοπέλα με καταγωγή από τη Λάρισα ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή για σοβαρό πρόβλημα υγείας.

