Κρήτη: Ψαροντουφέκας ανακάλυψε εντυπωσιακό άγαλμα στον βυθό

Αντιμέτωπος με ένα απρόσμενο θέαμα ήρθε ένας ψαροντουφεκάς στη Χερσόνησο της Κρήτης την ώρα που ψάρευε. Ο άνδρας εντόπισε ένα άγαλμα το οποίο βρισκόταν πιθανότατα για αρκετά χρόνια στον βυθό ανάμεσα σε φύκια και βράχιασε βάθος μόλις 3,8 μέτρων και περίπου 70 μέτρα από την ακτή, όπως αναφέρει το ekriti.gr.

Ο ίδιος περιέγραψε στο Ράδιο Κρήτη τη στιγμή της ανακάλυψης, δηλώνοντας πως ένιωσε έκπληξη και απορία για το πώς βρέθηκε εκεί το άγαλμα. Το περιστατικό κίνησε αμέσως το ενδιαφέρον, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που παρόμοια ευρήματα εντοπίζονται στην περιοχή.

Για το συμβάν ενημερώθηκε και ο προϊστάμενος της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης, Θεοτόκης Θεοδούλου, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι γνωρίζει το θέμα. Όπως διευκρίνισε, τα συγκεκριμένα αγάλματα δεν είναι αρχαία, αλλά τσιμεντένιες κατασκευές που τοποθετούνται σκόπιμα στον βυθό από καταδυτικά κέντρα.

Στόχος τους, σύμφωνα με τον κ. Θεοδούλου, είναι να προσδώσουν «ενδιαφέρον και ζωή» στο υποθαλάσσιο τοπίο. «Πρόκειται για σύγχρονες δημιουργίες, τοποθετημένες σε μικρά βάθη, κυρίως για αισθητικούς και εκπαιδευτικούς λόγους», σημείωσε.



Όπως πρόσθεσε, στο πρόσφατο παρελθόν έχουν εντοπιστεί και άλλα παρόμοια αντικείμενα στην περιοχή, ανάμεσά τους και ένα άγαλμα λιονταριού.