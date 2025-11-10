Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε την Πάτρα - Ξεριζώθηκαν δέντρα και έσπασαν τζαμαρίες

Η σφοδρή κακοκαιρία με τις έντονες βροχοπτώσεις και τους ισχυρούς ανέμους που πλήττει αρκετές περιοχές ανά την επικράτεια από το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, «σάρωσε» και την Πάτρα αφήνοντας υλικές ζημιές στο πέρασμά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και εικόνες που δημοσιεύει το tempo24.gr η κακοκαιρία «χτύπησε» την Πάτρα στις 14:30 το μεσημέρι. Πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους στις οδούς Πατρέως και Μιαούλη, ενώ τζαμαρίες έσπασαν στις οδούς Κορίνθου και Γούναρη.

Ακόμη, στην οδό Ευμήλου, έξω από τον Άγιο Ανδρέα, δέντρα ξεριζώθηκαν κι έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, όπως αναφέρει η ίδια πηγή.

