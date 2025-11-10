Κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Κατολίσθηση στο Κομπίτσι, πλημμύρισαν οι δρόμοι στο Κοντόκαλι

Μετά την ισχυρή κακοκαιρία που «χτύπησε» και την Κέρκυρα με ισχυρές βροχές, ριπαίους ανέμους έως και 7 μποφόρ αλλά και την ισχυρότατη κεραυνική δραστηριότητα, μία νέα μπόρα του χαμηλού βαρομετρικού πλημμύρισε την Κέρκυρα λόγω του μεγάλου όγκου νερού.

Πολλά σημεία στην πόλη πλημμύρισαν και δρόμοι έγιναν ποτάμια λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν σχεδόν όλη την επικράτεια.

Κέρκυρα: Πλημμύρισε το Κοντοκάλι.

Η περιοχή Κοντόκαλι της Κέρκυρας είναι προσβάσιμη μόνο με… βάρκα ή γόνδολα, καθώς τα νερά έχουν φτάσει σε πολύ μεγάλα ύψη, όπως φαίνεται στις εικόνες του startmediacorfu.gr, ενώ, στο Κομπίτσι σημειώθηκε κατολίσθηση.

