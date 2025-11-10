Κυκλοφοριακά προβλήματα από την κακοκαιρία - Έκλεισε η έξοδος της Αττικής Οδού προς Λαμία
Λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού, η έξοδος της Αττικής Οδού προς Λαμία έκλεισε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι - Πού εντοπίζονται κυκλοφοριακά προβλήματα
Κλειστή ήταν για περίπου 20 λεπτά το μεσημέρι της Δευτέρας η έξοδος της Αττικής Οδού προς Λαμία, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού.
Εν μέσω κακοκαιρίας και ενώ ισχυρή καταιγίδα πλήττει την Αττική από το πρωί, κλειστή ήταν η έξοδος της Αττικής οδού προς Λαμία, καθώς ένα φορτηγό υπέστη μηχανική βλάβη και ακινητοποιήθηκε στο σημείο.
Λίγα λεπτά πριν τη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας, η ισχυρή νεροποντή συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς, με προβλήματα και καθυστερήσεις να εντοπίζονται σε πολλά σημεία του λεκανοπεδίου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην Αττική οδό προς Αεροδρόμιο, ενώ με δυσκολία κινούνται στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Δύσκολη η κίνηση και στον Κηφισό, στην άνοδο από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο στη Μεταμόρφωση. Προβλήματα στη Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Κηφισίας και Κατεχάκη.
