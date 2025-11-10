Χαλκίδα: Χάος στο κέντρο της πόλης λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, ανετράπη ημιφορτηγό – Δείτε βίντεο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (10/11) μπροστά από το Αστυνομικό Μέγαρο Χαλκίδας, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς, εν μέσω της κακοκαιρίας που «χτυπά» σχεδόν όλη την επικράτεια.

Ημιφορτηγό όχημα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εν μέσω του οδοστρώματος, εμποδίζοντας προσωρινά τη ροή των οχημάτων, όπως μεταδίδει το eviathema.gr.

Ο οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο, στο σημείο παρατηρείται μεγάλη ουρά αυτοκινήτων, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία.

Η ολισθηρότητα του δρόμου λόγω της έντονης βροχόπτωσης φαίνεται πως συνέβαλε στο ατύχημα, με τις Αρχές να βρίσκονται επί τόπου για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση του οχήματος.

Οι οδηγοί που κινούνται στο συγκεκριμένο σημείο, καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι συνθήκες στο οδικό δίκτυο παραμένουν επικίνδυνες.

