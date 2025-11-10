Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Οι περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο» τις επόμενες ώρες

Σε πλήρη ισχύ, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, με αφορμή το πέρασμα της κακοκαιρίας

Newsbomb

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Οι περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο» τις επόμενες ώρες
INTIME NEWS
ΚΑΙΡΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ)που εκδόθηκε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Τη Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από το απόγευμα στη Θράκη.

Την Τρίτη (11-11-25) μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα

Ο καιρός, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Καταιγίδες

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

  • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
  • Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
  • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.
  • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
  • Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
  • Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
  • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

  • Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

  • Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.
  • Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.
  • Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.
  • Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

  • Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.
  • Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.
  • Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.
  • Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.
  • Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.
  • Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).
  • Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.
  • Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
  • Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Θυελλώδεις άνεμοι

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων

  • Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς
  • Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.
  • Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.
  • Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.
  • Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
thyellwdeis-anemoi-politiki-prostasia.jpg

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έξι εβδομάδες εκτός ο Φώτης Ιωαννίδης – Χάνει τα παιχνίδια της Εθνικής

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Χαβάη: Νέα έκρηξη στο ηφαίστειο Κιλαουέα – Σε συναγερμό οι αρχές – Δείτε live εικόνα

03:12ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο» τις επόμενες ώρες

02:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Θρήνος στο NBA: Πέθανε ο Λένι Ουίλκενς, τριπλός Hall of Famer και μορφή-σύμβολο του μπάσκετ

02:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: 61χρονος παρέσυρε 41χρονη με το αυτοκίνητό του μετά από διαπληκτισμό

01:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Πλησιάζει η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

01:32ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Στο ΕΤ η προκήρυξη για 132 μόνιμες θέσεις εργασίας - Οι ειδικότητες

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Τέσσερις νεκροί και 34 τραυματίες σε αιματηρές συγκρούσεις μέσα σε φυλακή

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία: 11 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία - Δεκάδες άλλοι φέρουν ελαφρά τραύματα

00:20ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Πτήση drones πάνω από πυρηνικό εργοστάσιο

23:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοντογεώργης: Η Ελλάδα έχει μπει για τα καλά στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη

23:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα highlights του ντέρμπι στη Λεωφόρο και η μεγάλη ένταση στο τέλος - Βίντεο

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Δίχως τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων – Μαρτυρίες σοκ για την «άγουρη» παραβατικότητα

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν Μακάν ελεύθερος να φύγει από τη χώρα

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, Μπενίτεθ: «Κλειδί το πρώτο ημίχρονο, βάλαμε σε άχαρο ρόλο τον αντίπαλο»

23:35ΚΥΠΡΟΣ

Tουρκικό στρατιωτικό όχημα απομάκρυνε γεωργό από τη νεκρή ζώνη - Τι δήλωσε ο Χριστοδουλίδης

23:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: «Ζωντανός» ο Παναθηναϊκός με το θρίαμβο στο ντέρμπι, αλλαγή στην κορυφή

23:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πένθος στον δημοσιογραφικό κόσμο: Πέθανε η Αγγελική Βύζικα

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τροχαίο ατύχημα με όχημα που μετέφερε αγωνιστικό αυτοκίνητο

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το απίθανο γκολ του Κωνσταντέλια που χειροκρότησε η Λεωφόρος - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο ρασοφόρος με την κοκαΐνη προσπάθησε να διεισδύσει σε πολιτικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους

22:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1: Νίκη σε ντέρμπι για γερά νεύρα στη Λεωφόρο!

14:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος οι φριτέζες αέρος: Αυτή είναι η συσκευή που θα τις αντικαταστήσει

08:07WHAT THE FACT

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και λέει ότι έχει αποδείξεις

07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε το άτομο που έβαλε τη βόμβα που ξεκίνησε το μακελειό - Ανήκει στην οικογένεια Καργάκη

20:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Νέα ντοκουμέντα από τη φονική συμπλοκή - Προφυλακιστέα και τρία μέλη των Φραγκιαδάκηδων

21:18LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της - Η τρυφερή ανάρτηση

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Συγκρούστηκαν δύο τρένα κοντά στη Μπρατισλάβα - 11 άτομα στο νοσοκομείο - Βίντεο ντοκουμέντο

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Απίστευτο και όμως αληθινό! Νεαροί έκλεισαν τη γέφυρα για κόντρες – Απούσα η τροχαία

23:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα highlights του ντέρμπι στη Λεωφόρο και η μεγάλη ένταση στο τέλος - Βίντεο

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

03:32ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Πότε ξεκινούν τα έντονα φαινόμενα – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Μάλι: Τζιχαντιστές εκτέλεσαν δημοσίως νεαρή TikToker, κατηγορώντας την για συνεργασία με τον στρατό

03:12ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο» τις επόμενες ώρες

15:49WHAT THE FACT

Υπάλληλος ξενοδοχείου μούλιαζε τα βρώμικα σεντόνια στο τζακούζι

10:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Γυναίκες και παιδιά εξαφάνισαν σφαίρες και όπλα μετά το μακελειό

11:10WHAT THE FACT

Το απλό κόλπο που απολυμαίνει το σφουγγάρι της κουζίνας σε 1 λεπτό

23:35ΚΥΠΡΟΣ

Tουρκικό στρατιωτικό όχημα απομάκρυνε γεωργό από τη νεκρή ζώνη - Τι δήλωσε ο Χριστοδουλίδης

21:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι των παλαιοημερολογιτών με το κύκλωμα ναρκωτικών - Ο τιμοκατάλογος και ο Τζόνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ