Καταιγίδα αυτή την ώρα στην Αττική - «Άνοιξαν οι ουρανοί», πλημμυρισμένοι δρόμοι και ισχυρή βροχή

Καταιγίδα αυτή την ώρα πλήττει την Αττική, καθώς η κακοκαιρία που προκάλεσε πολλά προβλήματα σε Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο, μετακινείτεια ανατολικότερα.

«Άνοιξαν οι ουρανοί», σε βόρεια και νότια προάστια, ήδη καταγράφονται πλημμυρισμένοι δρόμοι στο κέντρο, ενώ ισχυρή βροχή πέφτει ασταμάτητα, με βροντές και κεραυνούς.

Σε ισχύ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που πλήττουν τη χώρα.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση της ΕΜΥ, σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου

μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου.

στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη.

στην Αττική έως και το απόγευμα.

Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου

μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη.

από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Βροχόπτωση στην Αθήνα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025. (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας μέσω WINDY:

