Καταιγίδα αυτή την ώρα στην Αττική - «Άνοιξαν οι ουρανοί», πλημμυρισμένοι δρόμοι και ισχυρή βροχή

Λίγο μετά τις 11 ξεκίνησε η δυνατή βροχή

Newsbomb

Καταιγίδα αυτή την ώρα στην Αττική - «Άνοιξαν οι ουρανοί», πλημμυρισμένοι δρόμοι και ισχυρή βροχή
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καταιγίδα αυτή την ώρα πλήττει την Αττική, καθώς η κακοκαιρία που προκάλεσε πολλά προβλήματα σε Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο, μετακινείτεια ανατολικότερα.

«Άνοιξαν οι ουρανοί», σε βόρεια και νότια προάστια, ήδη καταγράφονται πλημμυρισμένοι δρόμοι στο κέντρο, ενώ ισχυρή βροχή πέφτει ασταμάτητα, με βροντές και κεραυνούς.

Σε ισχύ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που πλήττουν τη χώρα.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση της ΕΜΥ, σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου

  • μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.
  • μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου.
  • στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.
  • από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη.
  • στην Αττική έως και το απόγευμα.

Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου

  • μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη.
  • από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

[381925] ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
Βροχόπτωση στην Αθήνα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025. (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)Eurokinissi
[381925] ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
Βροχόπτωση στην Αθήνα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025. (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)Eurokinissi
[381925] ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
Βροχόπτωση στην Αθήνα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025. (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)Eurokinissi
[381925] ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
Βροχόπτωση στην Αθήνα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025. (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)Eurokinissi
[381925] ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
Βροχόπτωση στην Αθήνα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025. (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)Eurokinissi

Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας μέσω WINDY:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το τραγούδι - «έκπληξη» της Gen Z που πρότεινε η Έμα Στόουν στον Γιώργο Λάνθιμο για τη «Βουγονία»

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερη η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή - Το τετ α τετ με δημοσιογράφο υπο την απειλή των σκυλιών

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική ξηρασία στο Ιράν: Νερό με το δελτίο - «Ίσως χρειαστεί να εκκενώσουμε την Τεχεράνη»

11:45LIFESTYLE

Κώστας Τσουρός: Νέα αποχώρηση από την εκπομπή, μετά την Άννα Κανδύλη

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Με αλεξίσφαιρα γιλέκα στο Δικαστικό Μέγαρο οι δύο κατηγορούμενοι της πλευράς Καργάκη

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Η Κωνσταντοπούλου έβαλε όποιον ήξερε για να μην ανακοινώσει κόμμα η Καρυστιανού

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα του ιερέα YouTuber και η Έρρικα Πρεζεράκου: «Με πήρε κλαίγοντας και μου ζητούσε χρήματα»

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδα αυτή την ώρα στην Αττική - «Άνοιξαν οι ουρανοί», πλημμυρισμένοι δρόμοι και ισχυρή βροχή

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Χιλιάδες Τούρκοι στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο θανάτου του Κεμάλ

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Η έρευνα των Γερμανών για το σαμποτάζ στον Nord Stream φέρνει την Ουκρανία αντιμέτωπη με την Ευρώπη

11:15ΑΘΛΗΤΙΚΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Πού θα βρείτε τις προσωπικές σας φωτογραφίες από τον αγώνα

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Άνοιξαν ξανά τα σχολεία – «Τα παιδιά δεν μιλούν καθόλου για το αιματηρό περιστατικό»

11:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου από τον ΕΦΚΑ – Δείτε τις ημερομηνίες

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Τούνη για το revenge porn: Ελπίζω να γίνει η δίκη και να μην με αποστραγγίξουν ψυχολογικά με νέα αναβολή

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμη ημέρα για τον Σαρκοζί: Εξετάζεται το αίτημα αποφυλάκισής του - «Το τέλος αυτής της ιστορίας δεν έχει γραφτεί ακόμα»

10:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Τα νέα παιδιά να ενώνονται για τις κοινωνικές ανισότητες, όχι να μισούν για τις ομάδες» - Το όμορφο μήνυμα του Ηλία Κυριακίδη

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Εργαζόμενος ζήτησε αύξηση και παραιτήθηκε: Μία μέρα μετά έμαθε πόσα δίνουν στον αντικαταστάτη του

10:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Τσατραφύλλιας: Σύμπλεγμα καταιγίδων «μπουκάρει» στην Αττική

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η καινούργια σειρά 1 της BMW δεν θα είναι μόνο ηλεκτρική

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά το «Αμοργόραμα»: Η Αμοργός γίνεται πρότυπο βιώσιμης αλιείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδα αυτή την ώρα στην Αττική - «Άνοιξαν οι ουρανοί», πλημμυρισμένοι δρόμοι και ισχυρή βροχή

10:43LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Περιμένω μπέμπα» - Η συγκίνηση στην εκπομπή μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Η έρευνα των Γερμανών για το σαμποτάζ στον Nord Stream φέρνει την Ουκρανία αντιμέτωπη με την Ευρώπη

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Παράτησαν τα πάντα για μία ήσυχη ζωή στην Ευρώπη – Πώς ένα ζευγάρι στα 60 βρήκε το πραγματικό νόημα της ζωής

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρισε ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Πελοποννήσου – Κλειστά σχολεία λόγω της κακοκαιρίας

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

10:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Τσατραφύλλιας: Σύμπλεγμα καταιγίδων «μπουκάρει» στην Αττική

11:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου από τον ΕΦΚΑ – Δείτε τις ημερομηνίες

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα του ιερέα YouTuber και η Έρρικα Πρεζεράκου: «Με πήρε κλαίγοντας και μου ζητούσε χρήματα»

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό τροχαίο με παράσυρση στο Ηράκλειο: Βίντεο με τη γυναίκα να πετάγεται στον αέρα

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Η Κωνσταντοπούλου έβαλε όποιον ήξερε για να μην ανακοινώσει κόμμα η Καρυστιανού

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερη η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή - Το τετ α τετ με δημοσιογράφο υπο την απειλή των σκυλιών

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος με τον ιερέα YouTuber: Ονόμαζε… φανουρόπιτες τα ναρκωτικά – Βίντεο ντοκουμέντο με τοξικοεξαρτημένους που πάνε να πάρουν τη δόση τους – Δημογλίδου: «Χρησιμοποιούσαν τον ναό για το εμπόριο»

07:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα

11:45LIFESTYLE

Κώστας Τσουρός: Νέα αποχώρηση από την εκπομπή, μετά την Άννα Κανδύλη

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Χιλιάδες Τούρκοι στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο θανάτου του Κεμάλ

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι της πλευράς Καργάκη – Αρχαιοκαπηλία «βλέπει» ο Τσούκαλης

05:12ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Απίστευτο και όμως αληθινό! Νεαροί έκλεισαν τη γέφυρα για κόντρες – Απούσα η τροχαία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ