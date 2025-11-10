Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Πρέβεζα, «χτυπήθηκε» και η Βόνιτσα - Όλα τα προβλήματα

Ακραία καιρικά φαινόμενα καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας τις βραδινές ώρες, όπως για παράδειγμα στην Πρέβεζα και στην ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirurgate.gr στην περιοχή Κορυτσάς με Τσαμαδού, πίσω από τα Γυμνάσια στον Φόρο ο δρόμος είχε αποκλειστεί λόγω μεγάλης συσσώρευσης υδάτων.

Υπόγεια πλημμύρισαν ενώ η κατάσταση χαρακτηρίζεται δύσκολη από τις τοπικές αρχές. Οι πολίτες καλούνταν όλο το βράδυ να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν νέων περιστατικών και την αποκατάσταση των ζημιών.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση και στην Παλαιά Φιλιππιάδα, όπου πλημμύρισε ο κεντρικός δρόμος, στο ύψος του μνημείου.

Στο σημείο επιχειρούσαν το βράδυ πυροσβεστικό όχημα και μηχανήματα του Δήμου Ζηρού, προκειμένου να απομακρυνθούν τα νερά και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Με υψηλά ύψη βροχής και ισχυρή καταιγίδα, το γραφικό ορεινό χωριό Πετάλεια στη βόρεια Κέρκυρα επλήγη έντονα το απόγευμα της Κυριακής. Ο μετεωρολογικός σταθμός Πετάλεια Κέρκυρας του ΕΑΑ κατέγραψε μέγιστο υετό 65.0 χιλιοστά και ραγδαιότητα βροχής 443.0 χιλιοστά/ώρα στις 17:35.

Παράλληλα, η προϊστάμενη της πολιτικής προστασίας Ζακύνθου Μαρία Μουζάκη, μιλώντας στο ΙΟΝΙΑΝ ανέφερε μεταξύ άλλων πως τα φαινόμενα ήταν έντονα στο νησία και πως προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές. Από τις 02:30 τα μεσάνυχτα έως τα χαράματα, η περιοχή δοκιμάστηκε από έντονη βροχόπτωση και ισχυρούς ανέμους. «Μας πήρε και μας σήκωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Μουζάκη. Προκλήθηκαν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ στη Λιθακιά σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις, χωρίς ευτυχώς σοβαρές ζημιές. Στο κέντρο της πόλης, η έντονη βροχή και ο άνεμος προκάλεσαν βραχυκύκλωμα σε κατάστημα εστίασης, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, δεν υπήρξαν πλημμυρικά φαινόμενα σε σπίτια ή καταστήματα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν νέα προβλήματα, ενώ οι κάτοικοι ελπίζουν σε ομαλοποίηση του καιρού μέσα στις επόμενες ώρες.

Σοβαρά προβλήματα με πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Προειδοποίηση Κολυδά

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, προειδοποίησε:

Η προσοχή μας στραμμένη το επόμενο 24ωρο στις περιοχές που ήδη προσδιορίζει η ΕΜΥ στα δυτικά και βόρεια. Τα νέα στοιχεία ενδεικτικά δείχνουν αρχικά μεγάλα ύψη βροχής, σε Κέρκυρα, Άρτα, την Αιτωλοακαρνανία, τα υπόλοιπα νησιά Ιονίου και τη Λακωνία. Από τη βόρεια Ελλάδα προσοχή σε Ν. Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης (κυρίως παράκτιες περιοχές).

