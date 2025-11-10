Κολυδάς για την κακοκαιρία: Τι είναι οι «μετεωρολογικές βόμβες» που μας απασχολούν όλο και πιο συχνά

Οι «μετεωρολογικές βόμβες» είναι αναγνωρισμένο περιβαλλοντικό φαινόμενο, το οποίο γενικά στη Μεσόγειο αλλά και ειδικά στη χώρα μας, αντιμετωπίζουμε όλο και πιο συχνά, όπως παρατηρεί ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, σχολιάζοντας τη σημερινή κακοκαιρία που έπληξε μεγάλο μέρος της χώρας με ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες νερού.

Οι «μετεωρολογικές βόμβες» ονομάζονται διεθνώς «Explosive Cyclones» και χαρακτηρίζονται ως «φαινόμενα έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας».

Μάλιστα, σαν σήμερα, 10 Νοεμβρίου, το 2019 πάλι είχε χτυπήσει την Ελλάδα μία τέτοιου είδους κακοκαιρία.

«Το κλίμα μεταβάλλεται, αλλά τα μέσα πρόγνωσης και αντίδρασης μπορούν και πρέπει να βελτιωθούν. Χρειάζεται να στηριχθούν οι εθνικές υποδομές παρακολούθησης, να ενισχυθεί η εκπαίδευση των φορέων και να υπάρξει συντονισμένη 24ωρη λειτουργία σε περιόδους κακοκαιρίας. Γιατί οι ‘μετεωρολογικές βόμβες’ μπορεί να είναι φυσικό φαινόμενο — αλλά η έγκαιρη προειδοποίηση είναι θέμα ανθρώπινης ευθύνης», γράφει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Από το βράδυ της Κυριακής αλλά και τα ξημερώματα σήμερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας: Κέρκυρα, Βόνιτσα, Πρέβεζα, Μεγαλόπολη, Κόρινθος, Άργος, Χαλκίδα είναι μερικές μόνο από εκείνες όπου δημιουργήθηκαν προβλήματα, με πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια και υπόγεια, αλλά και ισχυρό χαλάζι.

Στην Αθήνα, λίγο μετά τις 11, άνοιξαν οι ουρανοί με ισχυρή νεροποντή να πλήττει όλο την Αττική. Υπόγειες στοές πλημμύρισαν στον Πειραιά, ενώ οι μεγάλοι δρόμοι του λεκανοπεδίου μετατράπηκαν σε ποτάμια.