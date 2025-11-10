Καιρός - Τσατραφύλλιας: Πάνω από 1000 αστραπές και κεραυνοί στην Αττική σε δύο ώρες

Πάνω από 1000 αστραπές και κεραυνοί έπεσαν στην Αττική σε δύο ώρες, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας με αφορμή την έντονη κακοκαιρία η οποία έπληξε το λεκανοπέδιο νωρίτερα σήμερα.

Σε άλλη ανάρτησή του πάντως προειδοποιεί ότι η κακοκαιρία δεν τελείωσε ακόμη και επισήμανε σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή.

Τι έγινε νωρίτερα στην Αθήνα

«Άνοιξαν οι ουρανοί» νωρίτερα σήμερα σε βόρεια και νότια προάστια, με συνέπεια πλημμυρισμένους δρόμους στο κέντρο, ενώ ισχυρή βροχή έπεφτε ασταμάτητα, με βροντές και κεραυνούς.

Σε ισχύ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που πλήττουν τη χώρα.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση της ΕΜΥ, σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου

μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου.

στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη.

στην Αττική έως και το απόγευμα.

Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου

μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη.

από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Βροχόπτωση στην Αθήνα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025. (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Βροχόπτωση στην Αθήνα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025. (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Βροχόπτωση στην Αθήνα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025. (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Βροχόπτωση στην Αθήνα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025. (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Βροχόπτωση στην Αθήνα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025. (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας μέσω WINDY:

