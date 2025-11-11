Τραγωδία στην Αμφιλοχία: Νεκρός εντοπίστηκε στο Τέροβο 43χρονος δημοτικός υπάλληλος που αναζητούνταν

Ανείπωτη θλίψη σκορπίζει στην Αμφιλοχία η είδηση του θανάτου του 43χρονου Μιχάλη Δόνου, ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα της Δευτέρας και τελικά βρέθηκε νεκρός τις πρωινές ώρες της Τρίτης στο Τέροβο Ιωαννίνων, έχοντας βάλει τέλος στη ζωή του.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας λίγες ώρες μετά που χάθηκαν τα ίχνη του, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές και τους οικείους του.

Ο 43χρονος είχε πάρει ταξί από την Αμφιλοχία με προορισμό την Άρτα, όπου νοίκιασε αυτοκίνητο και στη συνέχεια αναχώρησε προς το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός.

Ο Μιχάλης Δόνος, εργαζόμενος στον Δήμο Αμφιλοχίας, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία χαμηλών τόνων, ευγενικός, δραστήριος και αθλητικός, άνθρωπος που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως θα προχωρούσε σε μια τέτοια πράξη.

Ο 43χρονος αυτόχειρας

Η είδηση του θανάτου του έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του στον Δήμο. Όπως όλα δείχνουν πρόκειται για αυτοχειρία.

Με πληροφορίες από agriniosite.gr, e-maistros.gr

