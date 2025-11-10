Τραγωδία στην Εύβοια: 65χρονη βρέθηκε απαγχονισμένη στο σπίτι της

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι αργά το απόγευμα Δευτέρας (10/11) βρέθηκε μέσα στο σπίτι της στην Εύβοια απαγχονισμένη μία 65χρονη γυναίκα.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, η γυναίκα είναι Αλβανικής καταγωγής και δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για πολλές ώρες. Ως αποτέλεσμα ο γιος της ανησύχησε και ειδοποίησε ένα φίλο του να πάει στο σπίτι της καθώς εκείνος εργαζόταν και δεν μπορούσε.

Ο φίλος του γιου της 65χρονης ήρθε αντιμέτωπος με ένα τραγικό θέαμα καθώς την εντόπισε απαγχονισμένη στο εσωτερικό του σπιτιού.

Στο σπίτι έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ εξετάζονται τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.

