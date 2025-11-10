Τραγωδία στην Εύβοια: 65χρονη βρέθηκε απαγχονισμένη στο σπίτι της
Την 65χρονη εντόπισε ένας φίλος του γιου της
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοκ προκαλεί η είδηση ότι αργά το απόγευμα Δευτέρας (10/11) βρέθηκε μέσα στο σπίτι της στην Εύβοια απαγχονισμένη μία 65χρονη γυναίκα.
Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, η γυναίκα είναι Αλβανικής καταγωγής και δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για πολλές ώρες. Ως αποτέλεσμα ο γιος της ανησύχησε και ειδοποίησε ένα φίλο του να πάει στο σπίτι της καθώς εκείνος εργαζόταν και δεν μπορούσε.
Ο φίλος του γιου της 65χρονης ήρθε αντιμέτωπος με ένα τραγικό θέαμα καθώς την εντόπισε απαγχονισμένη στο εσωτερικό του σπιτιού.
Στο σπίτι έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ εξετάζονται τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:57 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
ATP Finals: Τραγωδία στο Τορίνο - Νεκροί δύο θεατές τη δεύτερη μέρα
23:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά: Καρχαριοειδές ξεβράστηκε στην Παραλία του Σταυρού
22:44 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων με επτά τραυματίες
21:17 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Βορίζια: Ένα προξενιό που χάλασε πίσω από την έκρηξη και το μακελειό
17:55 ∙ LIFESTYLE