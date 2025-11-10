Πυροβολισμοί στην Κυψέλη – Εντοπίστηκαν έξι κάλυκες στο σημείο

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. στις 11 το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από κλήσεις πολιτών που ενημέρωσαν για πυροβολισμούς στην περιοχή της Κυψέλης.

Άμεσα, αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο του περιστατικού, όπου και πραγματοποίησαν έρευνα.

Εντόπισαν έξι κάλυκες, ωστόσο στην περιοχή δεν υπήρχε κανείς.

Συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να συλλέξουν περαιτέρω στοιχεία και να εντοπίσουν τους εμπλεκόμενους.