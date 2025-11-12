Άλιμος: «Τον απειλούσαν για 250 ευρώ», καταγγέλλει ο πατέρας του 15χρονου που δέχτηκε επίθεση

Στο Star μίλησε ο πατέρα του 15χρονου μαθητή που έπεσε θύμα επίθεσης από εξωσχολικούς μέσα στο σχολείο του στον Άλιμο.

Όπως ανέφερε ο πατέρας του 15χρονου, ο οποίος έχει ήδη κινηθεί νομικά για το περιστατικό, η συμμορία εισέβαλλε στον χώρο του σχολείο των ώρα διαλλείματος και απείλησε τον ανήλικο.

Οι εξωσχολικοί που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους δεν δίστασαν να βρίσουν και να χτυπήσουν άγρια τον 15χρονο στο πρόσωπο και στο σώμα.

«Το παιδί μου εδώ και μέρες έχει πέσει θύμα εκφοβισμού. Τον απειλούν και του ζητούν 250 ευρώ. Ήδη δύο φίλοι του, έχουν δώσει στους εκβιαστές από 100 ευρώ. Του έστελναν μηνύματα στο κινητό. “Θα έρθω σπίτι σου και θα σε γ….. και θα σκοτώσω εσένα και τη μάνα σου”», κατήγγειλε ο πατέρας του μαθητή.

Δείτε το βίντεο του Star:

Σημειώνεται ότι οι κουκουλοφόροι μετά την άγρια επίθεση στον μαθητή τράπηκαν σε φυγή. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τοντραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Ο 15χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την υγεία του.

Τέλος σημειώνεται ότι o πατέρας του 15χρονου έχει ήδη καταθέσει στην ασφάλεια Αλίμου για το περιστατικό και έχει ήδη κατονομάσει τους δράστες που ξυλοφόρτωσαν το παιδί του.

