Άγιος Δημήτριος: Έρευνες για τον εντοπισμό διαρρηκτών – Εμβόλισαν μηχανές της ΔΙΑΣ για να διαφύγουν

Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης, λίγο μετά τις 20:00, στην οδό Αντιόπης στον Άγιο Δημήτριο, όταν η Άμεση Δράση δέχθηκε τηλεφώνημα για διάρρηξη.

Περιπολικό της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έσπευσε άμεσα στο σημείο, οι διαρρήκτες βγήκαν από το σπίτι τη στιγμή της άφιξης των αστυνομικών και μπήκαν εσπευσμένα σε όχημα, επιχειρώντας να διαφύγουν.

Στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν, εμβόλισαν δύο μηχανές της ΔΙ.ΑΣ., τραυματίζοντας τρεις αστυνομικούς, ευτυχώς ελαφρά. Οι άνδρες της αστυνομίας, προσπαθώντας να ακινητοποιήσουν το όχημα, πυροβόλησαν τρεις φορές στοχεύοντας στα ελαστικά του.

Παρά τα πυρά, το όχημα κατάφερε να διαφύγει, εντοπίστηκε ωστόσο λίγη ώρα αργότερα στη Δάφνη, εγκαταλελειμμένο. Οι δράστες αναζητούνται, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν για λεπτά αγωνίας και «σκηνές σαν από ταινία», ενώ τα συνεργεία της αστυνομίας συνέλεξαν ευρήματα από το σημείο της διάρρηξης και το εγκαταλελειμμένο όχημα.