Συνελήφθη άνδρας που παρενοχλούσε ανήλικα παιδιά στην Αγία Παρασκευή

Λίγο πριν τις 15:00 της Πέμπτης, ένας νεαρός άνδρας που φέρεται να παρενοχλούσε ανήλικα παιδιά συνελήφθη, στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη στην Αγία Παρασκευή.

Μπροστά στη σκηνή της παρενόχλησης ήταν μια γυναίκα η οποία δέχτηκε επίθεση από τον άνδρα όταν άρχισε να καταγράφει με το κινητό της το περιστατικό.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι τον συνέλαβαν.

Η σύλληψη του άνδρα έγινε με περιπετειώδη τρόπο - τα παιδιά έτρεξαν σε σούπερ μάρκετ της πλατείας για να ξεφύγουν κι αυτός τα καταδίωκε. Πρόκειται για 4 παιδιά , με το μικρότερο κορίτσι 14 ετών, το οποίο ξέσπασε σε κλάματα.

Ο συλληφθείς, οι ανήλικοι καθώς και οι γονείς τους μετέβησαν στο ΑΤ Αγίας Παρασκευής.