Ψυχικό - Δολοφονία Παναγιώτη Στάθη: «Του την είχαν στημένη», είπε ο βασικός κατηγορούμενος

Ο 45χρονος ισχυρίστηκε ότι ο πραγματικός στόχος ήταν ένας μεσίτης της Μυκόνου - «Δεν θα σκότωνα ποτέ άνθρωπο», δήλωσε

Άγγελος Βουράκης

Ψυχικό - Δολοφονία Παναγιώτη Στάθη: «Του την είχαν στημένη», είπε ο βασικός κατηγορούμενος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Φανερά φορτισμένος ο βασικός κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό επανέλαβε την πλήρη άρνησή του για κάθε εμπλοκή στο έγκλημα του Ιουλίου 2024, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «δεν αντέχει ούτε μία ώρα ξανά στη φυλακή».

Στην απολογία του επιχείρησε να παρουσιάσει μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων, εκείνη του ανθρώπου που έπεσε θύμα στοχευμένης πλεκτάνης, πιέσεων και παρασκηνίου. Ο 45χρονος, που στο παρελθόν είχε εκτίσει 12,5 χρόνια φυλάκιση «άδικα», όπως υποστήριξε, για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία, άνοιξε την απολογία του λέγοντας: «Θα προτιμούσα να πεθάνω παρά να ξαναμπώ φυλακή».

Αφού εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένεια του θύματος, επέμεινε ότι δεν έχει καμία σχέση με τη δολοφονία. «Δεν θα σκότωνα ποτέ άνθρωπο. Το πολύ πολύ να έπαιζα μπουνιές αν κάποιος πείραζε την οικογένειά μου», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κατηγορούμενος χαρακτήρισε την υπόθεση «στημένη από την αρχή μέχρι το τέλος», κάνοντας λόγο για αλλεπάλληλες συμπτώσεις που, όπως υποστήριξε, τον έφεραν άδικα στο προσκήνιο. Αποποιήθηκε κάθε υπόνοια «συμβολαίου θανάτου», λέγοντας πως «Δεν είναι στη φύση μου… Είμαι βαθιά θρησκευόμενος. Δεν θα σκότωνα άνθρωπο που δεν γνώριζα, δεν είχα κανένα κίνητρο. Εγώ δεν μισθώνομαι, δεν εξαγοράζομαι».

Κατά τον ίδιο, ο στόχος δεν ήταν εκείνος αλλά ένας γνωστός μεσίτης της Μυκόνου, με τον οποίο είχε επαγγελματική επαφή λίγο καιρό πριν από τη δολοφονία. Όπως είπε, είχε ταξιδέψει δύο φορές στο νησί με τη σύντροφό του και τον είχε συναντήσει για επαγγελματικούς λόγους.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι κατά τη σύλληψή του δέχθηκε πιέσεις από αστυνομικούς. «Μου είπαν: “Δεν μας ενδιαφέρεις εσύ, αλλά ο μεσίτης. Εσένα σε έχουμε…”». Όπως είπε, τού προτάθηκε ανεπίσημη «συμφωνία» για να εμπλέξει τον μεσίτη, την οποία αρνήθηκε.

Στο μεγαλύτερο μέρος της απολογίας του, ο 45χρονος αναφέρθηκε στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί από τον κόσμο των φυλακών μετά την αποφυλάκισή του: «Δεν είχα ποτέ επαφή με ποινικούς αφότου βγήκα. Δεν είμαι ένας από αυτούς, είμαι άλλης κουλτούρας». Παραδέχτηκε συγκρούσεις με πρόσωπα , όπως τους Στεφανάκο και Σκαφτούρο, ενώ ισχυρίστηκε πως «ο Βλαστός με κυνηγάει να με σκοτώσει. Ζηλεύουν την εξέλιξή μου».

Επίσης, ο κατηγορούμενος μίλησε για γνωριμίες με σημαντικά πρόσωπα και συνεργασία με μυστικές υπηρεσίες, καθώς και για εκπαίδευση από Ισραηλινούς σε επικίνδυνη οδήγηση, αρνούμενος όμως να δώσει λεπτομέρειες λόγω «εθνικής ασφάλειας».

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε οποιαδήποτε γνωριμία με το θύμα. Ήταν τοπογράφος, πού να τον ξέρω;». Τόνισε ότι ούτε ο μεσίτης τού είχε αναφέρει ποτέ προβλήματα με τον Στάθη. «Μου έλεγε μόνο πως φοβάται έναν μεγαλοεργολάβο Αλβανό στη Μύκονο», είπε.

Κατά την άποψή του, οι αρχές στράφηκαν προς αυτόν λόγω μιας «ανώνυμης τηλεφωνικής πληροφορίας» την επόμενη ημέρα της δολοφονίας, προσθέτοντας πως «την είχαν στημένη του Στάθη», φράση που προκάλεσε την έκρηξη της χήρας του θύματος μέσα στην αίθουσα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το πρωί της δολοφονίας πήρε ταξί, πήγε στο ΟΑΚΑ για προπόνηση, έπειτα πήρε τη μηχανή του που ήταν παρκαρισμένη στο γκαράζ της αδελφής του και κατέληξε στο νοσοκομείο «Υγεία» για εξέταση.

Πρόεδρος: Γιατί δεν το αναφέρατε νωρίτερα;

Κατηγορούμενος: Ήμουν σε σοκ. Αν έψαχνα άλλοθι, θα το είχα οργανώσει.

Εισαγγελέας: Έχετε ένα σημαντικό άλλοθι και δεν διαρρηγνύετε τα ιμάτιά σας για να το αποδείξετε;

Κατηγορούμενος: Δεν είχα σωστή εκπροσώπηση. Άλλαξα δικηγόρο αμέσως.

Εισαγγελέας: Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες περγαμηνές για μια υπόθεση ανθρωποκτονίας.

Κλείνοντας την απολογία του, ο κατηγορούμενος ξεκαθάρισε πως «εδώ βρίσκομαι λόγω του παρελθόντος μου. Θα ήταν τρέλα να πάω να κάνω μια ανθρωποκτονία κάτω από δέκα κάμερες και μετά να πάω στο πάρκινγκ της αδελφής μου…»

