Αγίου Φανουρίου 2025: Πότε γιορτάζεται - Πότε φτιάχνουμε τη φανουρόπιτα

Τη φανουρόπιτα που θα πάνε στην Εκκλησία με αφορμή τον εορτασμό του Αγίου Φανουρίου που τιμάται κάθε χρόνο 27 Αυγούστου ετοιμάζουν οι νοικοκυρές.

Φέτος η γιορτή «πέφτει» Τετάρτη και ήδη έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες ώστε παραμονή και ανήμερα της μεγάλης καλοκαιρινής γιορτής οι εκκλησίες να δεχθούν τις φανουρόπιτες που θα φτιάξουν οι πιστοί στην μνήμη του Αγίου.

Η παράδοση λέει ότι η μητέρα του Αγίου Φανουρίου ήταν αμαρτωλή, σκληρή και άπονη με τους φτωχούς. Μάλιστα, για τον χαρακτήρα της πήγε στην κόλαση. Προσπάθησε να τη σώσει ο γιος της, αλλά η κακία της δεν τον άφησε. Αυτός είναι ο λόγος που οι νοικοκυρές φτιάχνουν την ημέρα αυτή πίτες και, αφού τις πάνε στην Εκκλησία για να ευλογηθούν, τις μοιράζουν στη γειτονιά με την ευχή να συγχωρεθεί η μάνα του Αγίου.

Σύμφωνα με την εθιμοτυπία της γιορτής η φανουρόπιτα είναι και μια προσφορά των πιστών προς τον Άγιο Φανούριο για να ζητήσουν τη βοήθειά Του στην εύρεση χαμένων αντικειμένων ή για την επίλυση προβλημάτων. Η λατρεία του Αγίου ξεκίνησε τον 14ο–15ο αιώνα στη Ρόδο, όταν κατά την αναστήλωση παλιού ναού ανακαλύφθηκε η εικόνα του Αγίου, απεικονισμένου με ρωμαϊκή στολή, κρατώντας κερί και σταυρό. Η ιστορία του διαδόθηκε από τα γύρω νησιά σε ολόκληρη την Ελλάδα.