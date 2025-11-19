Μονιμοποιούνται 423 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με το ΠΔ 98/2025

Η κυβέρνηση προχώρησε στη μονιμοποίηση 423 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης μέσω του ΠΔ 98/2025

Μονιμοποιούνται 423 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με το ΠΔ 98/2025
Με πρόταση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, προχώρησε η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 98/2025 (Α’ 201), με το οποίο μονιμοποιούνται 423 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης. Η απόφαση αυτή αποτελεί μια σαφή και έμπρακτη αναγνώριση του έργου τους, καθώς και της πολύχρονης προσφοράς τους στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων.

Η μονιμοποίηση έρχεται σε μια περίοδο όπου το Πυροσβεστικό Σώμα καλείται να ανταποκριθεί σε ολοένα και πιο σύνθετες προκλήσεις λόγω της κλιματικής κρίσης. Οι απαιτήσεις αυξάνονται, οι επιχειρήσεις πολλαπλασιάζονται και η ανάγκη για ένα ισχυρό, σταθερό και επαρκώς στελεχωμένο ανθρώπινο δυναμικό είναι πλέον επιτακτική.

Με την κίνηση αυτή, η κυβέρνηση ενισχύει ουσιαστικά τη δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος και στηρίζει το προσωπικό που επί χρόνια καλύπτει κρίσιμες επιχειρησιακές ανάγκες. Παράλληλα, δίνει συνέχεια σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό αναβάθμισης και ενίσχυσης των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, ο οποίος περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό μέσων, υποδομών και τεχνολογικών εργαλείων.

Οι 423 πυροσβέστες που μονιμοποιούνται αποκτούν πλέον σταθερή εργασιακή σχέση, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει τόσο τη λειτουργική συνέχεια των υπηρεσιών όσο και την επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περιστάσεις υψηλής πίεσης. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί, επίσης, μήνυμα εμπιστοσύνης προς το προσωπικό που έχει επανειλημμένα αποδείξει την αξία και την αφοσίωσή του.

