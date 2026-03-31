ΑΣΕΠ 4Κ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 32 μόνιμες θέσεις στην ΕΥΑΘ (ΔΕ)

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2025 (Φ.Ε.Κ. 32/18.07.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορούν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 32 θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες Διοριστέων και Κατάταξης των εν λόγω κλάδων/ειδικοτήτων χωρίς ειδική επισήμανση. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Από σήμερα οι ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 και ώρα 8:00 έως και τη Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - > ΕΝΣΤΑΣΗ.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα). Μπορείτε να το δείτε και παρακάτω.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - 32 θέσεις

ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού Ειδ. Διοικητικού - Λογιστικού

ΔΕ Οδηγών Οχημάτων Ειδ. Οδηγών Οχημάτων

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Αυτοματισμού

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Βοηθών Χημικών Εργαστηρίων

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Δομικών Έργων

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Υδραυλικού

ΔΕ Τεχνικού Τομέα Ηλεκτρολογικού

ΔΕ Τεχνικού Τομέα Ηλεκτρονικού

ΔΕ Τεχνικού Τομέα Μηχανολογικού

Ακολουθεί, ο πίνακας με τις θέσεις