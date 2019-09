Δραματικές εξελίξεις: Ελληνικά πολεμικά απέναντι από τουρκικά στο Καστελλόριζο

Επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παρατηρείται στο Αιγαίο, με τη χώρα μας να αντιδρά δυναμικά πλέον στις τουρκικές προκλήσεις.

Βλέποντας το καθεστώς Ερντογάν να εμμένει στην αδιάλλακτη στάση της προκλητικής ρητορικής και των προκλήσεων με στόχο την υφαρπαγή μέρους της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, η Αθήνα για πρώτη φορά αντιδρά με ηχηρό τρόπο δεσμεύοντας την ίδια περιοχή με την Άγκυρα, ίδια μέρα και ώρα.

Η στρατιωτική παρουσία και των δύο δυνάμεων στην εν λόγω περιοχή που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση, ωστόσο, το γεγονός ότι η Αθήνα αντιδρά πλέον δυναμικά απέναντι στις προκλήσεις της Άγκυρας αποτελεί θετική εξέλιξη και αναμφισβήτητα στέλνει μήνυμα στον «σουλτάνο» ότι δεν μπορεί να λειτουργεί ως «πειρατής» στην ανατολική Μεσόγειο.

Οι κινήσεις αυτές γίνονται την στιγμή που ο Ταγίπ Ερντογάν δεν αρκείται πλέον να διακηρύσσει το νέο δόγμα της Τουρκίας της «Γαλάζιας Πατρίδας» που βάφει τουρκικό το μισό Αιγαίο και όλη την ελληνική και κυπριακή υφαλοκρηπίδα στην ανατολική Μεσόγειο, αλλά και να το επιδεικνύει στους χάρτες των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Τουρκία χθες το απόγευμα δέσμευσε και πάλι μεγάλη περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου και νότια του νησιού για πραγματοποίηση άσκησης επίσης την Τετάρτη, ενώ 4-5 Σεπτεμβρίου πραγματοποιεί νέα ναυτική άσκηση βορειοδυτικά της Πάφου κοντά στο σημείο της παράνομης γεώτρησης του Fatih.

Στις 5 Σεπτεμβρίου υπάρχει μια ακόμη προγραμματισμένη τουρκική άσκηση νότια της Κύπρου (NAVTEX 930/19) εκεί που πραγματοποιεί παράνομες έρευνες το σεισμογραφικό BARBAROS.

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W: 0943/19

MEDITERRANEAN SEA

NAVAL TRAINING, ON 04 SEP 19 FROM 1000Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;

33 47.18 N – 028 47.17 E

33 55.02 N – 028 54.63 E

33 48.78 N – 029 04.05 E

33 40.94 N – 028 56.59 E

CAUTION ADVISED.

H Ελληνική NAVTEX

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 468/19

SOUTH EAST KRITIKO SEA.

IERAPETRA SEA.

FIRING EXERCISE.

FROM 041000 UTC TO 041500 UTC SEP 19

IN AREA BOUNDED BY:

33-47,18N 028-47,17E

33-55,02N 028-54,63E

33-48,78N 029-04,05E

33-40,94N 028-56,59E

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MSG 041600 UTC SEP 19