Σαν σήμερα, η πιο ηρωική μάχη όλων των εποχών

Η μάχη των Θερμοπυλών είναι μία από τις πιο σημαντικές αναμετρήσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα το 480 π.Χ., κατά τη διάρκεια των Περσικών Πολέμων.



Επικεφαλής του πανίσχυρου στρατού των Περσών, ο βασιλιάς Ξέρξης πραγματοποίησε εκστρατεία εναντίον της Ελλάδας, υποτάσσοντας όλες τις περιοχές μέχρι τη Θεσσαλία. Οι ισχυρότερες πόλεις-κράτη της νότιας Ελλάδας αποφάσισαν να αντισταθούν και να αντιμετωπίσουν τους Πέρσες στα στενά των Θερμοπυλών υπό την αρχηγία της Σπάρτης.





Ο βασιλιάς Ξέρξης ζήτησε από τους Έλληνες να καταθέσουν τα όπλα τους και να συμμαχήσουν μαζί του, υποσχόμενος να τους ανταμείψει με εδάφη. Η άρνηση των Ελλήνων για παράδοση των όπλων αποτυπώνεται στην κατηγορηματική απάντηση του επικεφαλής των ελληνικών δυνάμεων Λεωνίδα: «Mολών λαβέ».

Η μάχη διήρκεσε τρεις ημέρες. Ο Λεωνίδας, μαζί με 300 Σπαρτιάτες και 700 Θεσπιείς, κατάφεραν να αντισταθούν σθεναρά. Εντούτοις, ηττήθηκαν μετά την προδοσία του Εφιάλτη, ο οποίος αποκάλυψε στους Πέρσες ένα μονοπάτι και τους οδήγησε στο να παρακάμψουν τις ελληνικές δυνάμεις και να τους επιτεθούν από τα μετόπισθεν. Η συμπλοκή ήταν σκληρή. Οι Έλληνες, καταδεικνύοντας την πολεμική τους τέχνη, επέφεραν πολλές απώλειες στον εχθρό, αλλά παρά τον τιτάνιο αγώνα τους, έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι, με πιο σημαντική απώλεια αυτή του Λεωνίδα.

Η μάχη των Θερμοπυλών αποτυπώνει μια πράξη ηρωισμού, αυτοθυσίας και αντίστασης απέναντι σε έναν εχθρό υπέρτερο. Η αντίσταση του Λεωνίδα και των οπλιτών του συμβολίζει την αποφασιστικότητα και φανερώνει το ήθος και το υψηλό τους φρόνημα. Η θυσία των ανδρών αυτών παρέμεινε χαραγμένη στη μνήμη ως η πιο χαρακτηριστική έκφραση της σπαρτιατικής ανδρείας, του στρατιωτικού καθήκοντος και της θυσίας για την ελευθερία.