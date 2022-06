Στρατός Ξηράς: Σχολές ηγητόρων ανωτάτου επιπέδου – «Δεξαμενές» αρετής η Ευελπίδων και η ΣΜΥ

Βασίλης Σκουλαράκος

05/06/2022

Το Newsbomb.gr συνεχίζει το αφιέρωμα στις Στρατιωτικές σχολές, με στόχο να αναδείξει το σπουδαίο έργο που συντελείται σε αυτές, το πώς έχουν εξελιχθεί σε πανεπιστήμια κορυφαίου επιπέδου και πώς οι απόφοιτοι διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση, την στρατιωτική τους αγωγή, τις αθλητικές τους ικανότητες και φυσικά τις Αρχές και την ηθική τους.

Η αρχή έγινε την περασμένη εβδομάδα με το αφιέρωμα για τις Σχολές του Πολεμικού μας Ναυτικού, όπου αναλύσαμε την εξαιρετική δουλειά που πραγματοποιείται στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ). Στο σημερινό αφιέρωμα παίρνει σειρά, ο Στρατός Ξηράς και οι σχολές που αναδεικνύουν τους επόμενους ηγήτορες του Στρατεύματος.

Η «ραχοκοκαλιά» των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Στρατός Ξηράς, διαθέτει δύο βασικές «πηγές» άντλησης νέων στελεχών, την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ). Με σαφή στόχευση, σχέδιο και μεθοδικότητα, το Γενικό Επιτελείο Στρατού παρέχει στρατιωτική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση κορυφαίου επιστημονικού επιπέδου, αναδεικνύοντας Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς με ηγετικά προσόντα, κατάρτιση και εξειδίκευση.

Η Σχολή Ευελπίδων και η ΣΜΥ προάγουν την έρευνα και την τεχνογνωσία, δίνοντας κίνητρο στους σπουδαστές για μια καριέρα στις Ένοπλες Δυνάμεις γεμάτη προκλήσεις, νέες εμπειρίες και δυνατότητες εξέλιξης. Άλλωστε, με τις Ένοπλες Δυνάμεις να περνούν στη νέα εποχή, με ολοκαίνουργια οπλικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, απαιτούνται στελέχη με γνώσεις και ικανότητες, ώστε να τα χειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, δίνει ιδιαίτερη βάση στην ακαδημαϊκή και στρατιωτική εκπαίδευση των σπουδαστών στις παραγωγικές σχολές, γνωρίζοντας σαφώς, πως ακόμα κι αν η χώρα μας αποκτήσει τα καλύτερα οπλικά συστήματα, αν δεν υπάρχει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για να τα χειριστεί, τότε όχι μόνο είναι άχρηστα, αλλά μπορεί να γίνουν και επικίνδυνα. Παράλληλα, η λεπτομερής τήρηση του προγράμματος, η πειθαρχία, η επιβράβευση της αριστείας και της διάκρισης, στη διαγωγή, στα μαθήματα και στον αθλητισμό αποτελούν βασικούς πυλώνες των στρατιωτικών σχολών, με τους επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων να επισημαίνουν συνεχώς την πίστη στις Αξίες, τις Αρχές, την Ηθική που πρέπει να διέπουν ένα στέλεχος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, με τη δεδομένη αγάπη για την πατρίδα, την Ιστορία της και τους αγώνες των ηρώων της.

Ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης με τον υπουργό Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο σε ορκωμοσία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά τις παραγωγικές σχολές του Στρατού Ξηράς και να εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους συγκαταλέγονται – δικαίως – μεταξύ των κορυφαίων στρατιωτικών σχολών παγκοσμίως, παρέχοντας υψηλότατο επίπεδο εκπαίδευσης, τόσο στρατιωτικής όσο και ακαδημαϊκής.

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

“…Σχολή των Ευελπίδων! Δεξαμενή Ηρώων!… Δεξαμενή της αρετής, όπου η ευπρέπεια, η σεμνότητα, η κοινωνική αλληλεγγύη, συνδυάζονται με τον ανδρισμό, την άτεγκτη πειθαρχία και το αίσθημα του χρέους….”.

Τα λόγια αυτά ανήκουν στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και εξέχοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, Κωνσταντίνο Τσάτσο, και αντικατοπτρίζουν απόλυτα αυτό ακριβώς που πρεσβεύει η Σχολή Ευελπίδων.

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ανέκαθεν υπήρξε και εξακολουθεί να είναι το λίκνο, μέσα στο οποίο γαλουχήθηκε το Σώμα των μονίμων Αξιωματικών του Στρατού μας. Προσέφερε βαρύ φόρο αίματος στο βωμό της Πατρίδας δια των αποφοίτων Αξιωματικών, αλλά και των Ευελπίδων που θυσίασαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς και τα παιδιά μας σήμερα ελεύθεροι.

Η πολεμική σημαία της Στρατιωωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Είναι το παλαιότερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Χώρας, αφού ιδρύθηκε το 1828 από τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Από τότε μέχρι σήμερα αποτελεί το φυτώριο των Αξιωματικών που ηγήθηκαν του Ελληνικού Στρατού σε όλους τους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες της Πατρίδας μας, καθώς επίσης και σε αυτούς για την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας της.

Στη σημερινή εποχή αποτελεί έναν πρότυπο εκπαιδευτικό οργανισμό στον οποίο η ακαδημαϊκή μόρφωση και η στρατιωτική εκπαίδευση συνυπάρχουν αρμονικά, ώστε οι Ευέλπιδες, «οι διαχρονικά καλές ελπίδες του Έθνους», να αποκτούν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να καταστούν άξιοι ηγήτορες στο παρόν και στο μέλλον του Στρατού μας και των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο επίκεντρο όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Σχολής είναι η καλλιέργεια των Στρατιωτικών Αρετών όπως είναι η φιλοπατρία, η ανδρεία, η καρτερία, το στρατιωτικό πνεύμα και η πειθαρχία, αφού αποτελούν την ψυχική ασπίδα των Ευελπίδων και των αυριανών Αξιωματικών μας έναντι των όποιων δυσχερειών, τόσο κατά τη φοίτηση τους στη Σχολή όσο και στη μετέπειτα σταδιοδρομία τους.

Πιο συγκεκριμένα, αποστολή της Σχολής Ευελπίδων είναι:

α. Να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση στους Ευέλπιδες και στους Σπουδαστές της με την έρευνα και διδασκαλία της Στρατιωτικής Επιστήμης καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών.

β. Να αναπτύσσει τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή ώστε να διαμορφώνει αξιωματικούς του ΣΞ με στρατιωτική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή, παρέχοντας τους τα εφόδια για να καταστούν ικανοί ηγέτες με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση.

γ. Να σχεδιάζει και να οργανώνει Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και Ερευνητικά Προγράμματα σε θέματα Στρατιωτικής Επιστήμης.

Το έμβλημα της Σχολής είναι μια σύνθετη απεικόνιση, δύο τυφεκίων, δύο ξιφών, σωλήνα πυροβόλου και οβίδας, που συμβολίζουν τα ιστορικά όπλα του Ελληνικού Στρατού (Πεζικό, Τεθωρακισμένα και Πυροβολικό). Η σύνθεση αυτή, πλαισιώνεται με το έτος ιδρύσεως της Σχολής (1828), με δύο κλάδους δάφνης και το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Επίγραμμα του εμβλήματος, είναι η φράση του σοφού της αρχαίας Αθήνας Σόλωνα, “ΑΡΧΕΣΘΑΙ ΜΑΘΩΝ ΑΡΧΕΙΝ ΕΠΙΣΤΗΣΕΙ”, το οποίο υποδηλώνει το βασικό σκοπό της παιδευτικής αγωγής των Ευελπίδων και τους υπενθυμίζει την αξία της πειθαρχίας.

Το έμβλημα της Σχολής Ευελπίδων.

Η φοίτηση και εκπαίδευση των Ευέλπιδων

Η φοίτηση στη Σχολή Ευελπίδων διαρκεί τέσσερα χρόνια και οι Ευέλπιδες αποφοιτούν με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού. Τα τελευταία χρόνια η εγγραφή στη Σχολή ημεδαπών μαθητών ακολουθεί το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων παράλληλα με τεστ και αθλητικές επιδόσεις. Στην Σ.Σ.Ε. φοιτούν επίσης και αλλοδαποί μαθητές - στελέχη ξένων Ενόπλων Δυνάμεων. Η εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο κλάδους, την ακαδημαϊκή και την στρατιωτική.

Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση των Ευελπίδων οργανώνεται έτσι ώστε:

α. Ο νεοεισερχόμενος Εύελπις να παρακολουθεί ενιαία εκπαίδευση γενικής μόρφωσης διάρκειας δυο ετών (4 εξαμήνων).

β. Με την έναρξη του τρίτου έτους και για τα τέσσερα επόμενα εξάμηνα σπουδών ακολουθεί εξειδίκευση σύμφωνα με τις δύο κατευθύνσεις που λειτουργούν στη ΣΣΕ:

(1) Εξειδίκευση για την κατεύθυνση των Όπλων: Διοικητική και Ηγεσία.

(2) Εξειδίκευση για την κατεύθυνση των Σωμάτων: Στρατιωτική Επιμελητεία.

Η αναλυτική περιγραφή της εκπαίδευσης καθορίζεται κάθε φορά με αποφάσεις του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση οργανώνεται σε Τομείς, όπως παρακάτω:

α. Τομέας Ανθρωπιστικών Επιστημών

β. Τομέας Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογών

γ. Τομέας Μαθηματικών και Επιστημών Μηχανικού

δ. Τομέας Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής Φυσική Αγωγή – Εφαρμογές Αθλητισμού

ε. Τομέας Θεωρίας και Ανάλυσης Πολέμου

Χειμερινή εκπαίδευση της Σχολής Ευελπίδων.

Η Στρατιωτική Εκπαίδευση των Ευελπίδων, αφορά σε θεωρητική και εφαρμοσμένη εκπαίδευση πεδίου, περιλαμβάνει μαθήματα του πυρήνα της Στρατιωτικής Επιστήμης και αποσκοπεί:

Στην διάπλαση, ενδυνάμωση και τελικώς χαλύβδωση του χαρακτήρα του Ευέλπιδος.

Στην καλλιέργεια των στρατιωτικών αρετών και της στρατιωτικής αγωγής.

Να καταστήσει τον Εύελπι άριστο μαχητή και ηγήτορα μικρών κλιμακίων.

Να εξοικειώσει τον Εύελπι με τις βασικές έννοιες της τακτικής.

Να αποκτήσει ο Εύελπις βασικές γνώσεις για την οργάνωση και αποστολή των Όπλων – Σωμάτων καθώς και την τακτική χρησιμοποίηση των κυρίων μέσων τους.

Στην ανάπτυξη, βελτίωση και διατήρηση της σωματικής ικανότητας και υγείας. Η διάρθρωση του διαθέσιμου χρόνου στρατιωτικής εκπαίδευσης καθορίζεται με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Η πρακτική στρατιωτική εκπαίδευση (πεδίου) οργανώνεται σε 3 περιόδους: Τη φθινοπωρινή εκπαίδευση, η οποία τοποθετείται χρονικά περί το μήνα Σεπτέμβριο.

Τη χειμερινή εκπαίδευση, η οποία τοποθετείται χρονικά περί το μήνα Φεβρουάριο.

Τη θερινή εκπαίδευση, η οποία τοποθετείται χρονικά περί το μήνα Ιούλιο. Ο ακριβής χρόνος και η διάρκεια της κάθε μιας από τις παραπάνω περιόδους καθορίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής. Η πρακτική εκπαίδευση αποβλέπει στην απόκτηση ικανοτήτων των Ευελπίδων να ανταποκριθούν στα καθήκοντα του Διμοιρίτη Διμοιρίας Τ/Φ με το πέρας της θερινής εκπαίδευσης στο τρίτο έτος σπουδών και του εκπαιδευτή με το πέρας του τέταρτου έτους σπουδών. Οι Ευέλπιδες, πλέον της στρατιωτικής εκπαίδευσης η οποία τους παρέχεται από τη Σχολή, δύνανται να εκπαιδεύονται και σε άλλα σχολεία – εκπαιδευτικές δραστηριότητες, κατόπιν εγκρίσεως του ΓΕΣ, όπως, Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστού, Κέντρο Εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα Χιονοδρόμων (ΚΕΟΑΧ), Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ), Εκπαιδευτικό Πλου Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Σχολεία – Εκπαιδεύσεις στα πλαίσια συνεργασίας με ξένες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. (π.χ. Military Erasmus κλπ) και άλλα Σχολεία – Εκπαιδεύσεις, καθώς επίσης και να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές στα Κέντρα Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων. Ειδικότερα για το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστού ισχύουν τα παρακάτω: Η εκπαίδευση διεξάγεται κατά τη διάρκεια του 3ου ή του 4ου έτους σπουδών και σε αυτή δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αλλοδαποί Ευέλπιδες.

Η συμμετοχή των Ευελπίδων (Όπλων και Σωμάτων) στηρίζεται σε εθελοντική βάση.

Συντήρηση αλεξιπτωτιστού δεν προβλέπεται, πλην εκείνων που στο μέλλον θα στελεχώσουν τις Ειδικές Δυνάμεις και για όσο διάστημα υπηρετούν σε αυτές.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στην εν λόγω εκπαίδευση, αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση των απαιτουμένων ιατρικών εξετάσεων καθώς και των εξετάσεων φυσικής αντοχής και δοκιμασίας στον πύργο αυτοπεποίθησης, οι οποίες προηγούνται της εκπαίδευσης.

Παρελαση της Σχολής Ευελπίδων εν μέσω κορονοϊού.

Οι εγκαταστάσεις της Σχολής Ευελπίδων

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων εδρεύει στη Βάρη Αττικής. Για αρκετό καιρό (1894-1982), έδρευε σε εγκαταστάσεις βόρεια του Πεδίου του Άρεως στην Αθήνα, όπου σήμερα στεγάζεται το Πρωτοδικείο Αθηνών, εκτός του παλαιού Διοικητηρίου, στο οποίο σήμερα στεγάζεται η Σχολή Εθνικής Άμυνας.

Το 1982 μετακινήθηκε στο σημερινό της στρατόπεδο στη Βάρη. Εκεί βρίσκονται στρατώνες, σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, υπαίθριοι χώροι εκπαίδευσης και αθλητισμού, καθώς και το Μουσείο της Σχολής.

Τελετή Εγκαινίων Ανακαινισμένου Κτηρίου Λόχου στη ΣΣΕ, παρουσία του υφυπουργού Άμυνας κ. Νίκου Χαρδαλιά και του Αρχηγού ΓΕΣ, Αντιστράτηγου Χαράλαμπου Λαλούση.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα

Στο Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) υψηλού επιπέδου στο θεματικό αντικείμενο “Κρυπτογραφία, Ασφάλεια και Συστήματα Πληροφοριών (Master of Cryptography, Security and Information Systems)”.

Το Π.Μ.Σ. της Σ.Σ.Ε. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, αυτοδύναμο και ιδρύθηκε σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 50 του έτους 2020 (ΦΕΚ 110Α’/11-6-2020). Ο κύκλος σπουδών πλήρους φοίτησης είναι διετής και η επιτυχής παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις ακόλουθες τρεις (3) κατευθύνσεις:

Κρυπτογραφία και Κυβερνοασφάλεια, με ειδίκευση στην Κρυπτογραφία ή την Κυβερνοασφάλεια. Πληροφοριακό Πόλεμο, με ειδίκευση στα Συστήματα Διοίκησης και Ελέγχου ή τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο. Γεωπληροφοριακά Συστήματα, με ειδίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ή τις Εφαρμογές Γεωπληροφοριών.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι αφενός η παροχή δυνατότητας επίλυσης πολλών προτύπων προβλημάτων, καθώς και η πρακτική εξάσκηση σε σχετικό λογισμικό για την αντιμετώπιση άγνωστων προβλημάτων και αφετέρου η δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην προώθηση της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της με βάση τις παρακάτω αρχές:

Την παροχή γνώσεων υψηλής στάθμης στα γνωστικά πεδία του Προγράμματος.

Τη συνεχή προσαρμογή του Προγράμματος και των μεθόδων διδασκαλίας του τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Τη δυνατότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών να αποκτούν διεπιστημονικό υπόβαθρο που να τους επιτρέπει ευελιξία και γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ασφάλειας του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος.

Την αξιοκρατία και την ομαδική συνεργασία.

Τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών, ιδιωτών και Αξιωματικών, με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και της νέες τεχνολογίες.

Την αξιολόγηση του Προγράμματος, των διδασκόντων και των διδασκομένων.

Τη συστηματική συνεργασία διδασκόντων και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ανάγκες της έρευνας και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας και την απόκτηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξης της χώρας.

Την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με την αντίστοιχη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή δραστηριοποίηση, μέσα στο πλαίσιο των ευκαιριών εκπαίδευσης που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την προετοιμασία των αποφοίτων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Η λειτουργία, για πρώτη φορά, Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών τέτοιου περιεχομένου στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων καθιστά το όλο εγχείρημα εξαιρετικής σημασίας για την Ελλάδα, αφού, μεταξύ των άλλων, το Πρόγραμμα αυτό παράγει υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί τις δέουσες και αναγκαίες προϋποθέσεις για διεξαγωγή συγκροτημένης έρευνας σε σύγχρονες περιοχές ενδιαφέροντος τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Α.Ε.Ι. όσο και των μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών της χώρας.

Το πρωτοποριακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβάλλει τη χώρα και αποτελεί ένα σοβαρό πόλο έλξης ξένων σπουδαστών. Επί πλέον, το Πρόγραμμα απευθύνεται τόσο στους Αξιωματικούς όλων των ειδικοτήτων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και σε αποφοίτους των Α.Ε.Ι. που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε πολύ σημαντικά αντικείμενα, αποκτώντας έναν ισχυρό τίτλο σπουδών. Η διδασκαλία όλων των μαθημάτων γίνεται στις εγκαταστάσεις της Σ.Σ.Ε., ενώ παρέχεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως (σύγχρονης και ασύγχρονης) εκπαίδευσης.

Αναφορά σε Λόχο της Σχολής Ευελπίδων.

Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης των Π.Δ. για την ίδρυση και λειτουργία 2(δύο) Διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Σ.Σ.Ε., σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, μέσω δύο Διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), με τίτλους “Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων – Master in Operational Research and Decision Making” και “Ευφυή Συστήματα – Master Science in Intelligent Systems Engineering”.

Το Δ.Π.Μ.Σ. “Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων – Master in Operational Research and Decision Making” θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

Άμυνας και Ασφάλειας (Defense and Security), και Αναλυτικής & ΛήψηςΑποφάσεων (Analytics and Decision Making)

ενώ το Δ.Π.Μ.Σ. “Ευφυή Συστήματα – Master Science in Intelligent Systems Engineering” θα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), Master of Science (M.Sc.), σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις, η οποία θα αναγράφεται στο δίπλωμα:

Μη στελεχωμένα συστήματα (Unmanned Systems) Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα (Intelligent Information Systems)

Η ίδρυση των εν λόγω δύο Δ.Π.Μ.Σ. αποτελεί την επανίδρυση των Διιδρυματικών Διατμημταικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία ιδρύθηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με τα Προεδρικά Διατάγματα 96 και 97 του έτους 2014 (ΦΕΚ 163Α’/20-8-2014) στα θεματικά αντικείμενα ή στην “Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση” και “Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)”.

Αποφοίτηση και προοπτικές

Οι Ευέλπιδες, εφόσον προάγονται σε κάθε Τάξη, αποφοιτούν ονομαζόμενοι Ανθυπολοχαγοί Όπλων ή Σωμάτων.

Οι Ανθυπολοχαγοί των Όπλων κατατάσσονται στα παρακάτω Όπλα:

Πεζικό

Τεθωρακισμένα

Πυροβολικό

Μηχανικό

Διαβιβάσεις

Αεροπορία Στρατού

Ομοίως οι Ανθυπολοχαγοί των Σωμάτων κατατάσσονται στα παρακάτω Σώματα:

Εφοδιασμού Μεταφορών

Υλικού Πολέμου

Τεχνικού

Ως Αξιωματικοί φοιτούν σε διάφορες στρατιωτικές σχολές του εσωτερικού και εξωτερικού και εκπαιδεύονται στα σύγχρονα όπλα, μέσα και συστήματα. Μπροστά τους ανοίγεται ένας ευρύτατος ορίζοντας προοπτικών και μπορούν να εξελιχθούν προοδευτικά, με κριτήριο την ικανότητα τους, μέχρι τους ανώτατους βαθμούς της Στρατιωτικής Ιεραρχίας.

Τελετή ορκωμοσίας νέων Ανθυπολοχαγών.

Παράλληλα έχουν την δυνατότητα να διευρύνουν, εάν θέλουν, ακόμη περισσότερο τον κύκλο των γνώσεων τους, σπουδάζοντας σε άλλα προπτυχιακά αλλά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας τους ως Αξιωματικοί έχουν τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν και εφόσον γνωρίζουν πολύ καλά ξένες γλώσσες να διεκδικήσουν τη φοίτηση τους σε Σχολές-Σχολεία του εξωτερικού, αναλόγως των αναγκών του Στρατού, καθώς και υπηρέτηση σε διάφορες θέσεις εξωτερικού (Στρατηγεία ΝΑΤΟ, Ακόλουθοι Πρεσβειών, Ειρηνευτικές Αποστολές κ.λ.π.).

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) είναι μια Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών του Ελληνικού Στρατού. Αποστολή της σχολής είναι να παρέχει εκπαίδευση υπαξιωματικών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Ελληνικού Στρατού. Η φοίτηση διαρκεί τρία χρόνια, οι απόφοιτοι ονομάζονται Μόνιμοι Λοχίες και σταδιοδρομούν στις Ένοπλες Δυνάμεις στο Σώμα ή Όπλο που εντάχθηκαν.

Η σχολή για πρώτη φορά ιδρύθηκε υπό τον Χαρίλαο Τρικούπη με ονομασία Προπαρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον όπου εκεί εκπαιδεύονταν με διετή φοίτηση ιδιώτες προκειμένου να αποκτήσουν τον ρόλο του υπαξιωματικού. Στεγαζόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής ΣΜΥ.

Αποστολή της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) είναι:

Να αποδίδει στο Στρατό Ξηράς Μονίμους Υπαξιωματικούς ικανούς να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις επιχειρησιακές του απαιτήσεις, παρέχοντας:

Την απαιτούμενη στρατιωτική εκπαίδευση προκειμένου να οικοδομήσει την προσωπικότητα και τις δεξιότητες του άριστου Στρατιώτη και του ικανού Ηγήτορα στο επίπεδο του Ομαδάρχη και Βοηθού Διμοιρίτη.

Ποιοτική ακαδημαϊκή εκπαίδευση, επιπέδου Γ΄ Κύκλου, σε γνωστικό φάσμα που να συμβάλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του Στρατιωτικού. Να συμβάλει στο κύρος του Σώματος των Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, με τη διατήρηση της Σχολής σε υψηλό επίπεδο.

Έμβλημα της ΣΜΥ είναι το σύμπλεγμα κουκουβάγιας και διπλού πέλεκυ. Συμβολίζει τη μάθηση και τη γνώση (κουκουβάγια, σύμβολο των γραμμάτων και της σοφίας κατά την αρχαιότητα) καθώς και τη δύναμη – ισχύ (πέλεκυς, ως πολεμικό όπλο σύμβολο δύναμης του τιμωρού). ΡΗΤΟ: «ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΠΑΤΡΙΣ» (Από όλα τα πράγματα πολυτιμότερο είναι η πατρίδα).

Το έμβλημα της ΣΜΥ.

Το πρόγραμμα σπουδών της ΣΜΥ

Οι υποψήφιοι φοιτητές προκειμένου να φοιτήσουν στη ΣΜΥ θα πρέπει να διαγωνιστούν στις Πανελλήνιες εξετάσεις και αφού γράψουν παραπάνω από την προκαθορισμένη βάση περνάνε στη σχολή όπου και αρχίζουν τη φοίτηση.

Η εκπαίδευση χωρίζεται σε στρατιωτική και ακαδημαϊκή. Στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση οι φοιτητές διδάσκονται μαθήματα πολλαπλών τομέων, όπως ψυχολογία, βασική στρατιωτική εκπαίδευση, πολιτική ιστορία κτλ. Επίσης στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση υπάρχουν και τα τεχνικά μαθήματα, όπου περιλαμβάνουν αντικείμενα όπως Μηχανολογία, Ηλεκτροτεχνία κτλ. Η Σωματική Αγωγή είναι επίσης στο πρόγραμμα της σχολής, με ασκήσεις όπως κλασικός αθλητισμός.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τα διδασκόμενα μαθήματα του 1ου έτους σπουδών:

1. Πολιτική Ιστορία

2. Ψυχολογία – Στρατιωτική Ψυχολογία

3. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

4. Αγγλικά

5. Πληροφορική

6. Φυσική

7. Τεχνικό Σχέδιο

8. Ανώτερα Μαθηματικά

9. Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση

10. Προχωρημένη Στρατιωτική Εκπαίδευση

11. Στρατιωτικοί Κανονισμοί

12. Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας

13. Τακτική

14. Επιτελικά (Στρατιωτική Ορολογία – Τοπογραφία)

15. Πυρομαχικά

16. Σωματική Αγωγή

Μετά τη φοίτηση τους, οι απόφοιτοι παρακολουθούν εξειδικευμένο σχολείο πάνω στο όπλο-σώμα της επιλογής τους για ένα έτος και αφού αποφοιτήσουν αρχίζουν τη σταδιοδρομία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αφού συμπληρώσουν ένα έτος προϋπηρεσίας, έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις για τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ως υποψήφιοι ειδικής κατηγορίας και σε ποσοστό 20% επί του αριθμού εισακτέων. Η ύλη των εξετάσεων είναι ίδια με αυτή των Πανελληνίων.

Πολλοί απόφοιτοι της ΣΜΥ επιλέγονται και εκπαιδεύονται και υπηρετούν στις Ειδικές δυνάμεις ως αλεξιπτωτιστές, καταδρομείς, πεζοναύτες ή βατραχάνθρωποι. Το πτυχίο που απονέμονται με το πέρας της σχολής αναγνωρίζεται από το κράτος ως πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έτσι οι απόφοιτοι μπορούν να παρακολουθήσουν προχωρημένα τμήματα Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ.

Με την αποφοίτησή τους από τη Σχολή, οι σπουδαστές ονομάζονται Μόνιμοι Λοχίες και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις Σχολές εφαρμογής των Όπλων και Σωμάτων στα οποία εντάχθηκαν, όπου και αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις για το έργο το οποίο θα κληθούν να εκτελέσουν.

Αφού συμπληρώσουν τουλάχιστον 1 χρόνο υπηρεσίας, έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος σε εξετάσεις για την εισαγωγή τους στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ως υποψήφιοι ειδικής κατηγορίας και σε ποσοστό 20% επί του αριθμού εισακτέων. Η ύλη των εξετάσεων είναι των Πανελληνίων Εξετάσεων, σε θέματα που επιλέγει η Σ.Σ.Ε.

Ικανός αριθμός Μονίμων Υπαξιωματικών επιλέγονται, εκπαιδεύονται και επανδρώνουν τις Ειδικές Δυνάμεις ως αλεξιπτωτιστές, καταδρομείς, πεζοναύτες και βατραχάνθρωποι. Επιπλέον μπορούν να υπηρετήσουν στην Αεροπορία Στρατού ως χειριστές και μηχανικοί ελικοπτέρων ή σε Γραφεία Έρευνας-Πληροφορικής, αφού εκπαιδευτούν ως Προγραμματιστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Οι εγκαταστάσεις

Η ΣΜΥ εδρεύει στα Τρίκαλα Θεσσαλίας σε ένα ιστορικό κτήριο, με σύγχρονες υποδομές που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των σπουδαστών και συγκρίνονται ακόμα και με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Το ιστορικό πέτρινο κτήριο της ΣΜΥ.

Επειδή η ΣΜΥ ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι απόφοιτοί της με το πτυχίο της Σχολής (και εφόσον πληρούν της προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος), μπορούν με κατατακτήριες εξετάσεις να εγγραφούν σε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί με την αποφοίτησή τους από τη ΣΜΥ αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στο Στρατό για 5 χρόνια. Προάγονται στον βαθμό του Ανθυπασπιστή, μετά από συνολικό χρόνο υπηρεσίας 9 – 12 χρόνων στους βαθμούς Λοχία – Επιλοχία – Αρχιλοχία.

Από την προαγωγή σε Ανθυπολοχαγό εντάσσονται στις επετηρίδες των Αξιωματικών και εξελίσσονται.

Οι απόφοιτοι της σχολής διασφαλίζουν:

Λαμπρή σταδιοδρομία χωρίς διακοπή, με υπηρεσιακή και κοινωνική καταξίωση.

Κοινωνικές και άλλες παροχές με μέριμνα του στρατού.

Μετεκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις σε επιστήμες και νέες τεχνολογίες, στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Τοποθετήσεις σε θέσεις Πρεσβειών, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, Κύπρου, Ειρηνευτικών Αποστολών κτλ.

Οι αποδοχές των Στρατιωτικών συνίστανται από το βασικό μισθό και τα επιδόματα (χρόνου υπηρεσίας, οικογενειακό, εξομάλυνσης, ειδικής απασχόλησης κ.ά.). Αυξάνονται ανάλογα με το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας και με την προσθήκη διαφόρων επιδομάτων.