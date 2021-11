Νέα μέτρα: Ξεκίνησαν οι έλεγχοι στα καταστήματα - Ψώνια με το... πιστοποιητικό στο χέρι

Νέα μέτρα: Πολίτες με τα πιστοποιητικά ανά χείρας προσπαθούν να κάνουν τα ψώνια τους

«Πρεμιέρα» έκαναν σήμερα τα νέα μέτρα για τους μη εμβολιασμένους σε όλη τη χώρα. Από τις 6 σήμερα το πρωί τέθηκε σε ισχύ η απόφαση με τα νέα περιοριστικά μέτρα και πλέον, μόνο με επίδειξη αρνητικού PCR ή rapid test, θα μπορούν να εισέρχονται στα εμπορικά καταστήματα, στα κομμωτήρια, στις τράπεζες και στους ανοικτούς χώρους εστίασης οι μη εμβολιασμένοι, ενώ οι ανήλικοι από 4 έως 17 ετών θα πρέπει να προσκομίζουν self test.

Στους ρυθμούς των νέων μέτρων κινούνται και τα καταστήματα τα οποία έχουν βάλει ταμπέλες για τους ελέγχους που γίνονται, ενώ πολλά προτιμούν να έχουν άνθρωπο στην είσοδό τους για τους ελέγχους των πιστοποιητικών.

Τόσο ο κόσμος όσο και οι επιχειρηματίες εμφανίζονται «μουδιασμένοι» με τα νέα μέτρα καθώς η διαδικασία για να εισέλθει κάποιος σε ένα κατάστημα είναι χρονοβόρα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η έγκριση του πιστοποιητικού εμβολιασμού λειτουργούσε άψογα, σύμφωνα με τους επιχειρηματιες, ωστόσο υπήρξαν περιπτώσεις που εκφράστηκαν και παράπονα.

Ενδεικτικά είναι όσα είπε η υπάλληλος ενός καταστήματος στο Newsbomb.gr, η οποία τόνισε πως «πολλοί πελάτες που για κάποιο λόγο δεν περνούσε από έγκριση το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους εκνευρίστηκαν, μη μπορώντας να αποδεχθούν ότι θα πρέπει να παραμείνουν έξω από το κατάστημα».

«Είχαμε κάποια μικροεπεισόδια, σε κάποιες περιπτώσεις το πιστοποιητικό δεν εγκρινόταν με την πρώτη, με αποτέλεσμα κάποιοι πελάτες να εκνευριστούν έντονα και να κατηγορούν εμάς για πράγματα που δεν έχουμε καμία ευθύνη», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά Θοδωρής Καπράλος μίλησε στον δημοσιογράφο του Newsbomb.gr Παναγιώτη Βλαχουτσάκο χαρακτηρίζοντας «άδικα τα μέτρα». «Τα νέα μέτρα είναι μη εφαρμόσιμα έως ανέφικτα καθώς υπάρχει δυσκολία στον έλεγχο των πιστοποιητικών», είπε χαρακτηριστικά

Συνολικά 8.000 αστυνομικοί θα λάβουν μέρος στο σχεδιασμό που προβλέπει σαρωτικούς ελέγχους. Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. σημειώνουν ότι τα μέτρα θα προσαρμόζονται ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα κάθε περιοχής και ανάλογα με την κατανομή του αριθμού των παραβάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα Σάββατο οι ανήλικοι θα έχουν πρόσβαση σε μικτούς ή αμιγείς χώρους με self test. Οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν αρνητικό rapid test ή PCR για την είσοδο σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο.

Οι μη εμβολιασμένοι καταναλωτές χρειάζονται επίσης τεστ για την είσοδο σε καταστήματα, ενώ το ίδιο πλαίσιο ισχύει για τις δημόσιες υπηρεσίες. Όσον αφορά στις εκκλησίες, εκεί υπάρχει σύσταση από την Ιερά Σύνοδο οι πιστοί να υποβάλλονται σε διαγνωστικά τεστ πριν την προσέλευσή τους στους ιερούς ναούς.

Νέα μέτρα: Τι ισχύει από σήμερα

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης σε εσωτερικό χώρο, περιλαμβανόμενων των καταστημάτων εντός στοών, κλειστών εμπορικών κέντρων και υπεραστικών σταθμών, θα λειτουργούν με πληρότητα 100%, μόνο ως αμιγείς χώροι, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο.

- Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ανοικτό υπαίθριο χώρο, οι πελάτες θα εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή πιστοποιητικό νόσησης, ή βεβαίωση αρνητικού διαγωνιστικού ελέγχου PCR ή rapid test ενώ οι ανήλικοι από 4-17 ετών μπορούν να προσκομίζουν εναλλακτικά self test.

- Ως ανοικτός υπαίθριος χώρος ορίζεται ο χώρος που βρίσκεται εκτός οριογραμμής του κτιρίου που στεγάζεται το κατάστημα και είναι ανοιχτός από τουλάχιστον 2 πλευρές. Οι κανόνες των ανοικτών υπαίθριων χώρων εφαρμόζονται και για τους εξωτερικούς χώρους που βρίσκονται σε αεριζόμενες στοές.

- Επίσης στο ΦΕΚ προβλέπεται δυνατότητα λειτουργίας, κατ' επιλογή της επιχείρησης, με την κατάλληλη σήμανση, όχι αποκλειστικά με καθήμενους, με κοινό αμιγώς προσώπων που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο (και αποκλειστικά ανηλίκων με αρνητικό self-test), και των κανόνων λειτουργίας για τους κλειστούς χώρους.

- Τα μέτρα αυτά ισχύουν και ως προς τη λειτουργία οινοποιείων εφόσον σε αυτά διενεργείται οινογνωσία ή γευσιγνωσία.

- Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων σε ανοικτό (υπαίθριο) χώρο ισχύουν και: α) για τη λειτουργία των υπηρεσιών catering και τη λειτουργία των εξωτερικών χώρων δεξιώσεων, β) για τη λειτουργία των εστιατορίων, αναψυκτηρίων και καφέ των ξενοδοχείων, που βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο.

- Λειτουργία εστιατορίων, αναψυκτηρίων, καφέ σε εσωτερικούς χώρους ξενοδοχείων και αεροδρομίων, τα οποία εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες/ταξιδιώτες, καθώς και εξωτερικούς πελάτες πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες. Η πληρότητα σε αυτή την περίπτωση ορίζεται στο 65%, απαγορεύεται η ζωντανή μουσική και η πραγματοποίηση εκδηλώσεων/δεξιώσεων.

- Στα ξενοδοχεία τα οποία διαθέτουν περισσότερους του ενός εσωτερικούς χώρους εστίασης παρέχεται δυνατότητα λειτουργίας συγκεκριμένων χώρων εξ αυτών, κατ' επιλογή της επιχείρησης, με την κατάλληλη σήμανση, με κοινό (συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών πελατών) αμιγώς προσώπων που έχουν εμβολιασθεί πλήρως ή νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό της πληρότητας μπορεί να είναι στο 100%.

- Οι ίδιες προϋποθέσεις λειτουργίας, οι ίδιοι υγειονομικοί κανόνες και απαιτήσεις ισχύουν και για τη λειτουργία υπηρεσιών catering και δεξιώσεων στους εσωτερικούς χώρους των ξενοδοχείων.

- Οι υπηρεσίες take away, delivery και καθ' οδόν drive- through επιτρέπονται χωρίς την παραμονή πελατών στον εσωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών και χωρίς να απαιτείται η επίδειξη πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης ή δήλωσης αρνητικού διαγνωστικού/αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.

Νέα μέτρα: Λαϊκές αγορές

Στην απόφαση προβλέπεται υποχρεωτική επέκταση του χώρου των αγορών ή λειτουργία παράλληλων αγορών σε περίπτωση μη επάρκειας του χώρου. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο απόσταση εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης.

Αθλητικά γεγονότα

Επιπλέον, υποχρεωτική χρήση μάσκας προβλέπεται για όλους όσοι παρακολουθούν δια ζώσης αθλητικές διοργανώσεις, σε διαφορετική. περίπτωση θα επιβάλλεται πρόστιμο στη γηπεδούχο ομάδα ή στη διοργανώτρια αρχή και ποινή απουσίας φιλάθλων σε επόμενους αγώνες.

Έλεγχοι

Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι εντείνονται και θα γίνουν αυστηρότεροι ενώ οι αρμόδιες αρχές που επιβάλλουν πρόστιμα σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να αποστέλλουν στη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kiroseis_gge@mnec.gr ή σε πλατφόρμα της ιστοσελίδας https://kye-gge.midev.gov.gr, τον προγραμματισμό και τα στοιχεία των σχετικών κυρώσεων.

Νέα μέτρα: Πώς θα δουλεύουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις

Σε ότι αφορά τις ιδιωτικές επιχειρήσεις προβλέπονται τα εξής:

* Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό

* Προστασία των εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με παροχή τηλεργασίας ή παροχή εργασίας σε χώρο εκτός επαφής με το κοινό.

* Εξυπηρέτηση του κοινού κατόπιν ραντεβού, εξαιρουμένων των τραπεζών και των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.

* Σε ότι αφορά τις τράπεζες το κοινό θα εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή πιστοποιητικό νόσησης, ή βεβαίωσης αρνητικού PCR ή Rapid Test. Οι ανήλικοι από 4 έως 17 ετών μπορούν να προσκομίζουν self test.

Κέντρα διασκέδασης

Τα κέντρα διασκέδασης συμπεριλαμβανομένων των κλειστών χώρων δεξιώσεων, μουσικών σκηνών και μπουάτ, θα λειτουργούν μόνο ως αμιγείς (ανοικτοί ή κλειστοί) χώροι αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο.

Οι πελάτες θα πρέπει να επιδεικνύουν κατά την είσοδο τους το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης.

Τι ισχύει για τις μάσκες

Με βάση το ΦΕΚ προβλέπεται χρήση προστατευτικής μάσκας:

α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου,

β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της παρούσας.

Ποιοι εξαιρούνται από τη μάσκα

Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται:

α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και

β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών.

Αποστάσεις

Το ΦΕΚ προβλέπει την τήρηση αποστάσεων 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων - 1 άτομο ανά 2 τ.μ. - σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είτε αμιγείς για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο είτε μικτούς, όπου δεν προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν ανά άτομο στις επιμέρους προβλέψεις της παρούσας.

Χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού

O εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για κορονοϊό COVID-19 πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός των τελευταίων 72 ωρών και ο έλεγχος με rapid test πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός 48 ωρών από την πραγματοποίηση οποιουδήποτε γεγονότος για το οποίο χρειάζεται η επίδειξη βεβαίωσης.

Η βεβαίωση αυτών:

α) πρέπει να έχει εκδοθεί από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και

β) να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self-test) από κορονοϊό COVID-19 πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας και βεβαιώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρήση rapid test, εντός 30 ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν.

