Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (8/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 8 Αυγούστου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπή Ρεύματος
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

8/8/2025 8:00:00 πμ

8/8/2025 11:00:00 πμ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Ζυγά οδός:ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΣΙΒΡΙΣΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

799

Λειτουργία

8/8/2025 8:00:00 πμ

8/8/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Ζυγά οδός:ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ απο κάθετο: ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ έως κάθετο: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ έως κάθετο: ΛΥΔΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΥΔΙΑΣ 11 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

797

Λειτουργία

8/8/2025 8:00:00 πμ

8/8/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΞΥΛΟΥΡΗ απο κάθετο: ΓΑΝΥΜΗΔΟΥΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΡΤΙΟΥ απο κάθετο: ΓΑΝΥΜΗΔΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΑΓΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΟΠΗΣ απο κάθετο: ΑΚΑΣΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΥΡΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΜΕΝΟΥ ΑΡΤΗΣ απο κάθετο: ΑΝΤΙΟΠΗΣ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΝΥΜΗΔΟΥΣ απο κάθετο: ΚΟΥΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΘΕΝΟΠΗΣ απο κάθετο: ΓΑΝΥΜΗΔΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΓΑΝΥΜΗΔΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΣΙΝΟΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΗΝΑΙΟΥ απο κάθετο: ΚΟΥΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΟΡΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Σ

817

Λειτουργία

8/8/2025 8:00:00 πμ

8/8/2025 12:30:00 μμ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ : ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ ΠΕΡΙΞ ΦΡΕΑΡ ΒΕΡΟΥΤΗ - ΚΩΣΤΑΚΟΣ - ΣΕΡΕΠΑΣ - ALPHA TRANSPORT

1804

Κατασκευές

8/8/2025 8:00:00 πμ

8/8/2025 1:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ - ΛΕΩΦ.ΑΘΗΝΩΝ - ΣΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ

1420

Λειτουργία

8/8/2025 8:00:00 πμ

8/8/2025 1:00:00 μμ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Π.ΜΕΛΑ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΡΟΔΟΥ - ΟΡΦΕΩΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ - ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ - Ε.ΠΙΝΗ

333

Κατασκευές

8/8/2025 8:00:00 πμ

8/8/2025 2:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΚΑΣΙΑΜΟΥ, ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ, ΧΑΤΖΗ, ΤΑΝΤΑΛΙΔΟΥ, ΒΥΖΗΙΝΟΥ

590

Κατασκευές

8/8/2025 8:00:00 πμ

8/8/2025 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 134 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

943

Κατασκευές

8/8/2025 8:00:00 πμ

8/8/2025 3:00:00 μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΓ.ΑΚΡΙΤΑ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΜΑΚΡΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΝΤΑΣ απο κάθετο: ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ έως κάθετο: ΧΙΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΡΗΣ απο κάθετο: ΔΙΓ.ΑΚΡΙΤΑ έως κάθετο: ΧΙΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΙΛΗΣ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΣΠΕΤΣΩΝ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΔΙΓ.ΑΚΡΙΤΑ έως κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

8/8/2025 8:00:00 πμ

8/8/2025 3:30:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 3 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

942

Κατασκευές

8/8/2025 8:00:00 πμ

8/8/2025 3:30:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 1 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

941

Κατασκευές

8/8/2025 8:00:00 πμ

8/8/2025 4:00:00 μμ

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΙΚΕΡΜΙ - ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΜΠΟΥΤΑΡΗ - ΠΛΗΣΙΟΝ 54 ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΩΝ 1944

225

Λειτουργία

8/8/2025 8:00:00 πμ

8/8/2025 5:00:00 μμ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ : ΠΕΡΙΞ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΝΤΕΛΙΑ - ΘΕΣΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΠΕΡΙΞ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ

1828

Κατασκευές

8/8/2025 8:30:00 πμ

8/8/2025 1:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 119 121 από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ

937

Κατασκευές

8/8/2025 9:00:00 πμ

8/8/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 112 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

947

Κατασκευές

8/8/2025 9:00:00 πμ

8/8/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

946

Κατασκευές

8/8/2025 9:00:00 πμ

8/8/2025 3:30:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ ΝΟ 81 από: 09:00 πμ έως: 03:30 μμ

945

Κατασκευές

8/8/2025 10:00:00 πμ

8/8/2025 12:00:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΝΟ 14 απο κάθετο: έως κάθετο: ΔΙΓΕΝΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΓΕΝΗ απο κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

900

Κατασκευές

8/8/2025 10:00:00 πμ

8/8/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 60 - 62 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

948

Κατασκευές

8/8/2025 10:00:00 πμ

8/8/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 50 από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ

949

Κατασκευές

8/8/2025 11:30:00 πμ

8/8/2025 3:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΣ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ

811

Λειτουργία

8/8/2025 12:30:00 μμ

8/8/2025 3:00:00 μμ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ έως κάθετο: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ

800

Λειτουργία

8/8/2025 1:00:00 μμ

8/8/2025 4:00:00 μμ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΕΔΔΗΕ

1421

Λειτουργία

8/8/2025 1:00:00 μμ

8/8/2025 4:00:00 μμ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΔΑΒΑΚΗ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ - ΡΟΔΟΥ - ΑΓΑΠΗΣ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ - ΦΕΙΔΙΟΥ - ΚΑΔΜΟΥ - Λ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

334

Κατασκευές

8/8/2025 1:00:00 μμ

8/8/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΡΩΝ απο κάθετο: ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΛΙΠΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΛΙΠΩΝ απο κάθετο: ΣΕΡΡΩΝ έως κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΥΣ απο κάθετο: ΣΕΡΡΩΝ έως κάθετο: ΜΗΝΟΔΟΤΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

810

Λειτουργία

