Μια βόλτα στο Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής: Από το χθες... στο σήμερα - Εντυπωσιακές φωτογραφίες

αποτελεί τον πρώτο επίσημο φορέα στην Ελλάδα που συγκεντρώνει και αναδεικνύει την ιστορία της πληροφορικής. Λειτουργεί από το 2008 και από το 2012 στεγάζεται μόνιμα στο Μοσχάτο, στη συμβολή των οδών Πέτρου Σπυρόπουλου 2 και Θεσσαλονίκης.\ Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής
Πρόκειται για τον μεγαλύτερο χώρο του είδους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και καλύπτει την περίοδο από το 1970 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Στο εσωτερικό του φιλοξενούνται σπάνια
εκθέματα, υπολογιστικά συστήματα προηγούμενων δεκαετιών, ηλεκτρονικά παιχνίδια, κινητά τηλέφωνα και περιφερειακές συσκευές που σημάδεψαν την καθημερινότητα προηγούμενων γενεών.
Ακολουθούν φωτογραφίες από το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής:
Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής – Ένας από τους ελάχιστους χώρους στην Ελλάδα αφιερωμένος αποκλειστικά στην ιστορία της τεχνολογίας Πηγή: Eurokinissi
Θέλετε να μάθετε τι έγινε σαν σήμερα στην πληροφορική; Ψάχνετε τι σημαίνει ένας όρος στους υπολογιστές; Η εφαρμογή του Ελληνικού Μουσείου Πληροφορικής αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους tech-enthusiasts, αυτό λέει η ιστοσελίδα αυτού του ιδιαίτερου μουσείου και είναι αλήθεια!
Γιατί είναι ένας χώρος γεμάτος ιστορικά τεχνολογικά επιτεύγματα, σπάνια εκθέματα και πολλές αναμνήσεις που ενθουσιάζει, εκπαιδεύει και συγκινεί! Εκπαιδεύει τους νεότερους, που δεν ξέρουν καν τι είναι δισκέτα, τι είναι ένας υπολογιστής commodore, πως κάποτε οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είχαν λυχνίες και τα κινητά τηλέφωνα είχαν πλήκτρα. Ιδιαίτερα όμως συγκινεί τους μεγαλύτερους που θυμόμαστε με αγάπη τα πρώτα μας ηλεκτρονικά παιχνίδια στην τηλεόραση που έπαιζες τένις με μια τελεία για μπάλα και δυο κάθετες γραμμές για ρακέτα, που μετά το σχολείο την βγάζαμε στα "ουφάδικα" της γειτονιάς παίζοντας buble buble και pac man, που τα Χριστούγεννα περιμέναμε πως και πως το πρώτο μας nintendo ή δουλεύαμε κείμενο σε τεράστιες οθόνες και υπολογιστές με πληκτρολόγιο που ήταν αδύνατον να τον κουβαλήσεις στην...παραλία και τα πρώτα μας κινητά τηλέφωνα σου έσκιζαν την τσέπη από το βάρος!Το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής είναι το μεγαλύτερο Μουσείο Πληροφορικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ξεκίνησε τις δραστηριότητες του το 2008 και από το 2012 αποτελεί τον πρώτο επίσημο φορέα στην Ελλάδα που συγκεντρώνει τη γνώση για την εξέλιξη στο χώρο της πληροφορικής από το 1970 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990 σε έναν ενιαίο χώρο. Είναι στην κυριολεξία ένα ταξίδι στον χρόνο μπροστά και πίσω ταυτόχρονα, και για όσους μένουν στην Αθήνα τον Αύγουστο είναι μια υπέροχη πρόταση για βόλτα και βρίσκεται στην συμβολή των οδών Πέτρου Σπυρόπουλου 2 & Θεσσαλονίκης, στο Μοσχάτο, Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)
