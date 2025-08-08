Απαγορευτικό απόπλου: «Οδύσσεια» για τους επιβάτες στα λιμάνια - Πότε ξεκινούν τα δρομολόγια

Εγκλωβισμένοι παραμένουν χιλιάδες επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά εξαιτίας των θυελλώδων ανέμων εντάσεως έως και 9 μποφόρ 

 Αντιμέτωποι με μεγάλη ταλαιπωρία βρέθηκαν οι ταξιδιώτες του Αυγούστου καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Χιλιάδες επιβάτες, αδειούχοι και μη, που σκόπευαν να αναχωρήσουν ή να επιστρέψουν σήμερα το πρωί από και προς τους νησιωτικούς προορισμούς παραμένουν εγκλωβισμένοι στα λιμάνια εξαιτίας του απαγορευτικού απόπλου που εκδόθηκε λόγω των θυελλώδων ανέμων, μη γνωρίζοντας τι ώρα θα αναχωρήσουν τα πλοία.

Λίγο μετά τις 7 το πρωί επιβεβαιώθηκε το απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων, ωστόσο οι επιβάτες αναφέρουν ότι δεν είχαν καμία επίσημη ενημέρωση.

Το Λιμεναρχείο ανακοίνωσε ότι το απαγορευτικό ισχύει για Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο μέχρι τη 1 το μεσημέρι, οπότε και θα γίνει επανεκτίμηση.

Παρ’ όλ αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, μια πρώτη επανεκτίμηση της κατάστασης αναμένεται να γίνει ήδη περί τις 12 το μεσημέρι, όταν υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στα πελάγη.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις εντάσεως μέχρι και 9 μποφόρ και γι αυτό το λόγο δεν αποκλείεται να παραταθεί για περισσότερες ώρες το απαγορευτικό απόπλου.

Ήδη έχουν καταγραφεί ισχυρότατης έντασης ριπές ανέμων, ταχύτητας άνω των 100 χιλιομέτρων την ώρα.

Τι συμβαίνει στο λιμάνι του Πειραιά

Οι περισσότεροι από τους επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά διαμαρτύρονται και πηγαίνουν στα γκισέ των ακτοπλοϊκών εταιρειών και ζητούν μια συγκεκριμένη ώρα για το πότε θα ξεκινήσει το ταξίδι τους, καθώς δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση για μετάθεση δρομολογίων.

Μόνο τα πλοία τα οποία αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρωνικού φεύγουν κανονικά από το πρωί. Το ίδιο ισχύει και για τα πλοία που αναχωρούν από το λιμάνι της Ραφήνας για το Μαρμάρι. Τα υπόλοιπα δρομολόγια από Ραφήνα και από Πειραιά δεν εκτελούνται.

