Θυελλώδεις άνεμοι χτυπούν τη χώρα: Ριπές 108 χλμ/ώρα στην Πεντέλη - Αναλυτικός χάρτης

Θυελλώδεις άνεμοι σφυροκοπούν τη χώρα σήμερα (08/08), με τα ισχυρά μποφόρ να φέρνουν απαγορευτικό απόπλου εν μέσω της εξόδου των αδειούχων και «συναγερμό» για τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Στην Πεντέλη οι άνεμοι έφτασαν τα 108 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ ξεπέρασαν το «φράγμα» των 100 χλμ/ω στη νότια Έυβοια, σύμφωνα με τα δεδομένα των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Έως τις 10:30 οι άνεμοι και εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος του λεκανοπεδίου Αττικής έχουν σημειώσει ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες, με τις ριπές στη Κηφισιά να ξεπερνούν τα 70 χλμ/ω, με το Μαρούσι, τα Βριλήσια και το Ζεφύρι να καταγράφουν επίσης ισχυρές ριπές. Στο κέντρο της Αθήνας οι άνεμοι έως τώρα έχουν φτάσει τα 50 χλμ/ω.

