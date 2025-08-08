Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια: Δεμένα τα πλοία – Πότε θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο.

Eurokinissi
Εικόνα ταλαιπωρίας επικρατεί από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς χιλιάδες αδειούχοι βρίσκονται ήδη εκεί, αλλά οι καταπέλτες των πλοίων παραμένουν κλειστοί λόγω απαγορευτικού απόπλου εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν στο Αιγαίο.

Οι επιβάτες του πρώτου δρομολογίου για τις Κυκλάδες, που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 06:45, ενημερώθηκαν ότι ο απόπλους θα καθυστερήσει τουλάχιστον έως τη 13:00. Η καθυστέρηση αυτή αφορά όλα τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμεναρχείου, το απαγορευτικό δεν ισχύει για τα πλοία του Αργοσαρωνικού, τα οποία εκτελούν κανονικά τα δρομολόγιά τους.

Το απαγορευτικό ισχύει και στο λιμάνι της Ραφήνας, αλλά και στην πορθμειακή γραμμή Αγία Μαρίνα - Νέα Στύρα.

Παράλληλα, δεμένα είναι και τα πλοία στο Λαύριο που εξυπηρετούν την Κύθνο και την Τζιά (Κέα).

Εφόσον βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες τα δρομολόγια των πλοίων σύμφωνα και με το cycladesopen.gr, θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

Highspeed 3

Αναχώρηση από Πειραιά 13:00 (αντί 08:45), για Σύρο 15:40-15:55, Μύκονο 16:30-16:45, Πάρο 17:40-17:55, Ίο 19:05-19:20, Σαντορίνη 20:00-20:15, άφιξη στο Ηράκλειο 22:25 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

Highspeed 4

Αναχώρηση από Ηράκλειο 13:00 (αντί 07:30) για Σαντορίνη 15:15-15:45, Ίο 16:25-16:40, Νάξο 17:35-17:55, Μύκονο 18:35-19:05, άφιξη στον Πειραιά 22:10.

HELLENIC HIGHSPEED

Αναχώρηση από Πειραιά 13:00 (αντί 08:30), Πάρο 16:30-16:45, Νάξο 17:25-17:40, Κουφονήσι 18:30-18:45, Κατάπολα 19:20-19:50, Νάξο 21:10-21:25, Πάρο 22:05-22:35, άφιξη στον Πειραιά 02:05.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επιβατικό κοινό για τα ανωτέρω.

Blue Star DELOS

Αναχώρηση από Πειραιά 13:00 (αντί 07:25), για Πάρο 17:10-17:30, Νάξο 18:20-18:35, Θήρα 20:35- 20:55, Ίο 21:45-21:55, Νάξο 23:00-23:20, Πάρο 00:10-00:30, άφιξη στον Πειραιά 04:30 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

Blue Star PAROS

Αναχώρηση από Πειραιά 13:00 (αντί 07:30), για Σύρο 17:00-17:30, Τήνο 18:05-18:20, Μύκονο 18:55-19:15, Τήνο 19:50-20:05, Σύρο 20:40-21:00, άφιξη στον Πειραιά 01:00 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

Blue Star NAXOS

Τα δρομολόγια του πλοίου, από αύριο Παρασκευή 08/08/25 (αναχώρηση από Πειραιά), έως και την Δευτέρα 11/08 (άφιξη στον Πειραιά), όπως ενημερώνει το ταξιδιωτικό πρακτορείο Ζas Travel, στη Νάξο έχουν ως εξής:

  • Παρασκευή 08/08

Πειραιάς 13:00 - Πάρος 17:30–17:45 - Νάξος 18:30–18:45 - Δονούσα 20:00–20:15 - Αιγιάλη (Αμοργός) 21:00–21:20 - Άφιξη: Αστυπάλαια 23:30–23:59

  • Σάββατο 09/08

Αστυπάλαια 00:30 - Αιγιάλη 02:10–02:30 - Δονούσα 03:10–03:25 - Νάξος 04:35–04:55 - Πάρος 05:45–06:00 - Πειραιάς 10:30

  • Κυριακή 10/08

Πειραιάς 12:00 - Πάρος 16:30–16:45 - Νάξος 17:30–17:45 - Ηρακλειά 18:00–18:10 - Σχοινούσα 18:20–18:35 - Κουφονήσι 19:05–19:20 - Κατάπολα (Αμοργός) 20:00–20:30 - Κουφονήσι 21:10–21:25 - Σχοινούσα 21:55–22:05 - Ηρακλειά 22:15–22:25 - Άφιξη: Νάξος 23:25–23:40

  • Δευτέρα 11/08

Νάξος 00:45 - Πάρος 01:30–01:45 - Πειραιάς 05:15

Blue Star MYCONOS

52896725010238109352263344108612195270715221n.jpg

Fast Ferries

Δεν θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ωράρια τα παρακάτω δρομολόγια:

  • ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ ώρα 07:00 από Πειραιά για Σέριφο, Σίφνο, Φολέγανδρο, Σίκινο, Ίο, Θήρα,
  • Fast Ferries ΑΝΔΡΟΣ ώρα 07:30 από Ραφήνα για Άνδρο- Τήνο-Μύκονο
  • ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π ώρα 08:05 από Ραφήνα για Τήνο-Μύκονο – Νάξο
  • ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π ώρα 07:35 από Μύκονο για Τήνο-Άνδρο- Ραφήνα

Golden Star Ferries

Δεν θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω δρομολόγια:

  • Superferry: 07:50 από Ραφήνα για Άνδρο, Τήνο και Μύκονο και πίσω
  • Super Express: 07:20 από Ραφήνα για Τήνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο και Θήρα και πίσω
  • Andros Queen: 08:15 από Πάρο για Μύκονο, Τήνο, Άνδρο και Ραφήνα

Σύμφωνα με το σύστημα κρατήσεων, το Andros Queen αναμένεται να αναχωρήσει από Ραφήνα στις 18:00, με προορισμούς την Άνδρο, Τήνο (22:05), Μύκονο και επιστροφή απευθείας στη Ραφήνα.

