Κλειστός ο Εθνικός Κήπος σήμερα λόγω ισχυρών ανέμων
Η πρόσβαση θα αποκατασταθεί μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν και εκδοθεί νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.
Κλειστός παραμένει από σήμερα το πρωί της Πέμπτης 7 Αυγούστου ο Εθνικός Κήπος, καθώς, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, στο κέντρο της πόλης πνέουν ισχυροί άνεμοι και η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.
Η σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στα κάγκελα της εισόδου του Κήπου και αναφέρει: «Σήμερα 07/08/2025 ο Εθνικός Κήπος κλείνει προσωρινά εξαιτίας των ρίπων ανέμου».
Η πρόσβαση θα αποκατασταθεί μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν και εκδοθεί νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.
