Κλειστός ο Εθνικός Κήπος σήμερα λόγω ισχυρών ανέμων

Ο Εθνικός Κήπος έκλεισε για το κοινό λόγω των ισχυρών ανέμων και για λόγους ασφαλείας των επισκεπτών, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων

Κλειστός παραμένει από σήμερα το πρωί της Πέμπτης 7 Αυγούστου ο Εθνικός Κήπος, καθώς, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, στο κέντρο της πόλης πνέουν ισχυροί άνεμοι και η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.

Η σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στα κάγκελα της εισόδου του Κήπου και αναφέρει: «Σήμερα 07/08/2025 ο Εθνικός Κήπος κλείνει προσωρινά εξαιτίας των ρίπων ανέμου».

01 05 Ο Εθνικός Κήπος έκλεισε για το κοινό λόγω των ισχυρών ανέμων και για λόγους ασφαλείας των επισκεπτών, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων Πηγή: Eurokinissi 02 05 Ο Εθνικός Κήπος έκλεισε για το κοινό λόγω των ισχυρών ανέμων και για λόγους ασφαλείας των επισκεπτών, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων Πηγή: Eurokinissi 03 05 Ο Εθνικός Κήπος έκλεισε για το κοινό λόγω των ισχυρών ανέμων και για λόγους ασφαλείας των επισκεπτών, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων Πηγή: Eurokinissi 04 05 Ο Εθνικός Κήπος έκλεισε για το κοινό λόγω των ισχυρών ανέμων και για λόγους ασφαλείας των επισκεπτών, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων Πηγή: Eurokinissi 05 05 Ο Εθνικός Κήπος έκλεισε για το κοινό λόγω των ισχυρών ανέμων και για λόγους ασφαλείας των επισκεπτών, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων Πηγή: Eurokinissi

Η πρόσβαση θα αποκατασταθεί μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν και εκδοθεί νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.