Πόρος: Νεκρή 73χρονη ανασύρθηκε από τη θάλασσα στην περιοχή Αλυκής

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Τροιζήνα καθώς 73χρονη τουρίστρια ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της Αλυκής.

Πρόκειται για 73χρονη τουρίστρια, υπήκοο Γαλλίας που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από την περιοχή της Αλυκής στο Κέντρο Υγείας Γαλατά όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Α` Λιμενικό Τμήμα Μεθάνων, ενώ η σορός της 73χρονης πρόκειται να μεταφερθεί στο νεκροτομείο Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.