Έρευνες για αγνοούμενο κολυμβητή στη θαλάσσια περιοχή των Δικέλλων Αλεξανδρούπολης
Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση εντοπισμού υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ – Συμμετέχουν σκάφη του Λιμενικού, ιδιώτες και χερσαίες δυνάμεις
Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό ενδεχόμενου πιθανόν αγνοούμενου κολυμβητή στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Δικέλλων, στην Αλεξανδρούπολη.
Ο συντονισμός της επιχείρησης πραγματοποιείται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή ενός πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, ιδιωτικών σκαφών, καθώς και ενός οχήματος του Λιμενικού από ξηράς.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, στην περιοχή πνέουν άνεμοι ανατολικοί-βορειοανατολικοί εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ.
