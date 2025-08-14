Κρήτη: Επιχειρηματίας ανακρίνεται για τον εμπρησμό λεωφορείου

Γνωστός επιχειρηματίας κλήθηκε να καταθέσει για το περιστατικό του εμπρησμού σε τουριστικό λεωφορείο που σημειώθηκε πριν αρκετές ημέρες στις Πατέλες Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, οι ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής είχαν διαπιστώσει πως η φωτιά στο τουριστικό λεωφορείο προκλήθηκε από εμπρησμό και ξεκίνησαν άμεσα τις έρευνες.

Στην κατάθεσή του ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου αναφέρθηκε σε διαφορές που είχε με γνωστό επιχειρηματία στο Ηράκλειο με τις αρχές να τον καλούν για κατάθεση.

Ο ίδιος εμφανίστηκε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα μαζί με τον δικηγόρο του και αρνείται κάθε συμμετοχή στον εμπρησμό.

