Εορτολόγιο 17 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
Αύριο Κυριακή 17 Αυγούστου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Λεύκιου, Αγίου Μύρωνος μάρτυρος και Αγίου Στράτωνος.

Τα ονόματα που εορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

  • Λευκοθέα, Λευκοθέη
  • Μύρων, Μύρωνας
  • Στρατίνα, Στρατούλα, Στράτος, Στράτων, Στρατής, Στράτα, Στρατία

