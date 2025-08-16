Εορτολόγιο 17 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο Κυριακή 17 Αυγούστου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Λεύκιου, Αγίου Μύρωνος μάρτυρος και Αγίου Στράτωνος.

Τα ονόματα που εορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Λευκοθέα, Λευκοθέη

Μύρων, Μύρωνας

Στρατίνα, Στρατούλα, Στράτος, Στράτων, Στρατής, Στράτα, Στρατία

