Χαλκιδική: Βλάβη σε πλοίο με 144 επιβάτες στην Αμμουλιανή - Ακινητοποιήθηκε στο λιμάνι

Ένα επιβατηγό-οχηματογωγό πλοίο με 144 επιβάτες παρουσίασε βλάβη σήμερα στην Αμμουλιανή με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στο λιμάνι του νησιού.

Η αριστερή μηχανή του επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου «Θεοσκέπαστη» παρουσίασε βλάβη, ενώ βρισκόταν προσδεδεμένο στο λιμάνι της Αμμουλιανής Χαλκιδικής με 144 επιβάτες, όπως αναφέρει το thestival.gr.

Για το συμβάν ενημερώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Ουρανούπολης του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

Από τη Λιμενική Αρχή Ουρανούπολης απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί.