Μηχανική βλάβη στο «Ιονίς» - Πλέει ακυβέρνητο μεταξύ Κέας και Μακρονήσου

Μηχανική βλάβη παρουσίασε το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Ιονίς» το μεσημέρι της Τρίτης (12/8), ενώ έπλεε μεταξύ Κέας και Μακρονήσου.

Στο πλοίο επιβαίνουν 183 επιβάτες και 25 μέλη πληρώματος. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, η βλάβη έχει μερικώς αποκατασταθεί και το «ΙΟΝΙΣ» πλέει πλέον αυτοδύναμα με τη μία μηχανή του, έχοντας προορισμό το λιμάνι του Λαυρίου.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6-7 μποφόρ, ενώ για λόγους ασφαλείας, στην περιοχή έσπευσαν δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, ένα ρυμουλκό και τρία παραπλέοντα πλοία προκειμένου να παράσχουν βοήθεια εάν χρειαστεί.

Διαβάστε επίσης