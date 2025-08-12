Πάτρα: Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε δίπλα σε πολυκατοικία στην Ανθούπολη

Παραλίγο τραγωδία στην Ανθούπολη Πατρών, όταν φωτιά ξέσπασε σε οικοπεδική έκταση με ελαιόδεντρα, πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά στην οδό Γρεβενών, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους, καθώς οι φλόγες απείλησαν σπίτια που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το σημείο.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής αλλά και οι προσπάθειες των κατοίκων που έσπευσαν με λάστιχα να συμβάλουν στην κατάσβεση, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε μόλις 30 λεπτά.

Η έγκαιρη επέμβαση αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και δεν υπήρξαν ζημιές σε κατοικίες.

Διαβάστε επίσης