Πάτρα: Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε δίπλα σε πολυκατοικία στην Ανθούπολη
Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά προτού επεκταθεί
Παραλίγο τραγωδία στην Ανθούπολη Πατρών, όταν φωτιά ξέσπασε σε οικοπεδική έκταση με ελαιόδεντρα, πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά στην οδό Γρεβενών, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους, καθώς οι φλόγες απείλησαν σπίτια που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το σημείο.
Όπως αναφέρει το pelop.gr, η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής αλλά και οι προσπάθειες των κατοίκων που έσπευσαν με λάστιχα να συμβάλουν στην κατάσβεση, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε μόλις 30 λεπτά.
Η έγκαιρη επέμβαση αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και δεν υπήρξαν ζημιές σε κατοικίες.
